Griezmann: "He sido infeliz en el Barcelona"

Antoine Griezmann, delantero internacional francés del FC Barcelona, ha concedido una entrevista a L'Equipe que se publicará íntegramente el jueves, pero de la que se han podido conocer algunas respuestas que ha dado el atacante galo. En ese sentido, Griezmann, una de las estrellas de Les Bleus para la Eurocopa que comenzará el viernes, reconoce en la entrevista que ha tenido momentos de infelicidad en el club catalán, especialmente cuando no jugaba. "No me sentía importante", señaló.

¿Alguna vez has sido infeliz en el FC Barcelona?

"Sí. Cuando pierdes la liga, por ejemplo, te entristeces. También al comienzo de la temporada, porque no jugaba, no me sentía importante. Estoy acostumbrado a jugarlo todo, los grandes partidos, y me encontré en el banquillo ante el Real Madrid (se refería al Clásico del 24 de octubre, 1-3 para el Real Madrid en el Camp Nou). Te cabrea ver a los compañeros calentar en el campo mientras tú estás al lado. Pero son decisiones del entrenador y debemos aceptarlas y hacer todo lo posible para que cambie de opinión".

En España se ha especulado mucho sobre su relación con Lionel Messi. ¿Cómo es exactamente?

"Ellos son buenos. Nos llevamos bien. A veces nos escribimos mensajes, nos comunicamos mucho en los entrenamientos. En el campo, obviamente es un jugador muy fácil de jugar con él. Le envías un melón, lo convierte en caviar. No tenemos esa presión de dar un mal pase con él. En el juego, las cosas mejoran cada vez más. Este año fue un poco complicado porque tuvimos muchas lesiones y jugamos en un sistema en el que no todos estaban necesariamente en su mejor posición. Pero vamos a empezar una nueva temporada".



Su estado de forma

"Estoy en muy buena forma, aunque haya un poco de cansancio. Aunque no jugué demasiado al comienzo de la temporada, creo que terminé fuerte en los últimos meses. Llego mucho menos cansado que en 2018 o incluso en 2016. Desde este punto de vista, estoy feliz. Hicimos una buena preparación. Físicamente, lo estoy haciendo mejor que en años anteriores."

¿Todavía tienes en tu mente la final perdida de la Eurocopa 2016?

"Siempre. Porque son derrotas importantes, como la de la Champions, eso duele. A veces piensas en ello, por la noche, cuando te acuestas o cuando te despiertas por la mañana. Esto hace que quieras ganar aún más una Eurocopa".

Las grandes victorias que siguieron, en el club o en la Selección, ¿borran estas derrotas?

"No completamente. Hasta que ganes la competencia en la que perdiste, el sabor de la derrota perdura. La Euro, por ejemplo, mientras no la gane, recordaré la que perdí en 2016, eso seguro. La Champions League es lo mismo. Tener grandes derrotas como estas hace que sea más fácil apreciar las victorias posteriores.

Esta Euro da pie al regreso de Karim Benzema a la selección francesa. ¿Cuándo y cómo se enteró?

"Como todos los demás, durante el anuncio de la lista, frente a mi televisor. Estaba sorprendido, por supuesto, pero también feliz. Es Karim, un gran delantero, que solo nos puede hacer bien. Francamente, solo podemos estar encantados de tenerlo con nosotros. Debemos hacer todo para que se sienta lo mejor posible, se adapte lo más rápido posible, y gane confianza. Es un tipo con el que podemos jugar fácilmente y obviamente es bienvenido entre nosotros".

En Francia se siente más libre

"En Francia me he ganado el respeto. Todos los balones pasan por mí, me siento mucho más libre como cuando jugaba en el Atlético. En Barcelona mi debut fue complicado y las críticas, a veces, exageradas. Me siento más cómodo jugando con libertad".