Como anunciaron los blancos este lunes, el atacante, fichado procedente del club de la Bundesliga RB Leipzig, lucirá a partir de ahora el dorsal 25.

Diomande toma así el relevo de algunos nombres ilustres. Rodrygo, Eduardo Camavinga o también Vinicius Junior llevaron en su día el 25 en el Real antes de decantarse por otros números con el paso del tiempo en Madrid. Rodrygo lleva ahora el 11, Camavinga el 6 y Vini Jr. juega con el icónico 7, el antiguo número de Cristiano Ronaldo en los blancos.

En España existe la norma obligatoria de que los números del 1 al 25 deben estar ocupados por jugadores del primer equipo; el 1 y el 13 están reservados para los porteros. En caso de haber un tercer portero profesional, normalmente lleva el 25. Sin embargo, en estos momentos solo hay dos guardametas en la plantilla del conjunto madrileño: Thibaut Courtois y Andriy Lunin.

Por eso no es casualidad que también algunos porteros blancos hayan llevado el 25 en el Real, como Courtois en su primera temporada en el club, la leyenda Iker Casillas o también el alemán Bodo Ilgner.

Getty Images

Yan Diomande firma con el Real Madrid hasta 2033

El conjunto madrileño cerró definitivamente el pasado jueves el fichaje de Diomande tras un largo tira y afloja. El marfileño firmó un contrato hasta 2033 en la capital española, y a cambio llegarán 125 millones de euros a Leipzig. Incluyendo bonus, la cifra podría incluso ascender hasta los 140 millones de euros.

Solo con la cantidad fija, Diomande es ya, junto a Florian Wirtz (en 2025, de Leverkusen a Liverpool por 125 millones de euros), la tercera salida más cara de la historia de la Bundesliga. Solo Jude Bellingham (en 2023, del BVB al Real Madrid por 127 millones de euros) y Ousmane Dembele (en 2017, del BVB al FC Barcelona por 148 millones de euros) fueron más caros.

En su presentación, el joven de 19 años subrayó que con su cambio a Madrid se había cumplido para él "un sueño de la infancia": "Estoy aún más agradecido a los responsables del RB Leipzig por hacerme posible este cambio pese a que todavía tenía contrato."