Gran tensión que preocupa al Barcelona antes del duelo ante el Valencia

Se espera que las horas previas al enfrentamiento entre el Valencia y el Barcelona vivan un ambiente tenso en los alrededores del estadio de Mestalla, ante la preparación de la afición del Valencia para organizar protestas contra la directiva del club y sus propietarios.

El presidente del Valencia, Peter Lim, llegó este domingo por la mañana a la ciudad en un avión privado, horas antes del inicio del partido, según el diario"Sport" catalán.

Lee también

A pesar de la defensa del técnico: Vinicius genera polémica al ignorar a Mourinho

¿Cómo eligió el Barcelona a sus cinco capitanes? Flick revela los entresijos

Según el diario español "As", el club no confirmó oficialmente la presencia de Lim en el palco, aunque las previsiones apuntan a que el máximo responsable del Valencia estará dentro del estadio para seguir el encuentro.

La llegada de Lim se produce en un momento muy delicado para el Valencia, después de que el equipo del técnico Carlos Corberán haya sumado un solo punto de los 9 posibles en las tres primeras jornadas de la Liga, mientras que el mercado de fichajes ha contribuido a aumentar el malestar entre la afición, que ha preparado una serie de medidas de protesta contra la propiedad y la directiva.

Por ello, se espera que el ambiente en los alrededores del estadio de Mestalla sea muy caldeado antes del inicio del partido, especialmente ante la tensión en la relación entre la afición y la directiva del club.

El enfrentamiento con el Barcelona no está exento de recuerdos de tensión entre la afición, ya que en la última jornada de la temporada pasada, concretamente antes del partido entre ambos equipos, se vivieron incidentes en los alrededores de Mestalla, durante los cuales aficionados locales encendieron bengalas y lanzaron objetos hacia las fuerzas policiales, además de proferir cánticos tras el paso del autobús del Barcelona.

Preocupación en el Barcelona

Este ambiente lleva al Barça a seguir con atención las horas previas al partido, según "Sport", especialmente porque será el primer desplazamiento de su afición fuera de su estadio, tras los incidentes que vivió la zona de los alrededores del estadio Martínez Valero, antes de su debut en la Liga ante el Elche.

Aquel suceso sigue presente dentro del club catalán, después de que el dispositivo de seguridad organizado por el propio cuerpo policial fuera testigo de enfrentamientos entre los aficionados del Barcelona y agentes de la Policía Nacional antes del partido.

El Barcelona llegó entonces a condenar lo que calificó como un uso "excesivo" de la fuerza contra uno de sus seguidores, exigiendo aclaraciones sobre la intervención policial que se produjo antes del encuentro.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".