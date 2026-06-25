Gran susto en el Mundial: se derrumba una grada en Dallas

Varios medios suecos informan que el jueves se derrumbó una tribuna en un complejo de entrenamiento en Dallas. La selección sueca, que el sábado perdió 5-1 ante Holanda, usa este complejo durante el Mundial, pero en el momento del incidente no estaba entrenando.

No había jugadores entrenando, por lo que no hubo heridos, aunque el susto fue considerable. Imágenes muestran que una parte de la grada se derrumbó por completo.

Suecia entrena en el estadio del FC Dallas, que se estaba renovando. Durante las obras, una parte del lateral se derrumbó.

Un empleado del club explica que los escombros «deberían haber caído en la otra dirección». «Los jugadores se preguntaban qué demonios había pasado», afirma Stefan Pettersson, director deportivo de Suecia y exdelantero del Ajax.

«Había que derribar algo», continúa. «Por suerte, nadie ha resultado herido. Probablemente lo hicieron explotar y luego algo salió mal».

El percance no afectará a la preparación sueca para el decisivo último partido de grupo ante Japón, que se jugará en la noche del jueves al viernes, simultáneamente al Países Bajos-Túnez.