Parece que la estrella egipcia Mohamed Salah, jugador del Trabzonspor, tiene una cita con una sorpresa excepcional en Turquía, después de que informes de prensa revelaran gestiones para concederle la nacionalidad turca.

El periodista Mohamed al-Qaoud, corresponsal de la cadena "BBC", reveló a través de su cuenta oficial en la red social "Facebook", los detalles de estas gestiones, confirmando que existe una intención de conceder a la estrella egipcia la nacionalidad turca.

Al-Qaoud dijo: "Supe que Mohamed Salah obtendrá la nacionalidad turca, además de su esposa y sus tres hijos. A Salah se le otorgará la Orden del Estado al Servicio Distinguido en una gran celebración, y además recibirá un homenaje de alto nivel, después de haber contribuido a lograr un gran salto tanto a nivel deportivo como turístico en un tiempo récord".

Estas noticias llegan en un momento en el que Mohamed Salah continúa su andadura con el Trabzonspor, después de haber participado en la victoria de su equipo sobre el Gaziantep por 2-0, este domingo, en el marco de la décima jornada de la liga turca.

Esta victoria contribuyó a reforzar la posición del Trabzonspor entre los equipos de cabeza, pues elevó su cuenta a 22 puntos en el tercer lugar de la tabla de clasificación, para seguir persiguiendo al líder, el Galatasaray, a tan solo tres puntos de diferencia.

Entre el brillo dentro del terreno de juego y las noticias que circulan sobre la nacionalidad y el homenaje oficial, parece que Mohamed Salah podría tener una cita con una etapa excepcional en su experiencia turca, si estas gestiones se confirman oficialmente.