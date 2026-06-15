Gran logro de Mohamed Salah en el partido contra Bélgica

Mohamed Salah, estrella de Egipto, hizo historia este lunes en la primera jornada del Mundial 2026 ante Bélgica.

Según Opta, Salah, que cumple años hoy, se convirtió, con 34 años, en el futbolista de más edad (sin contar porteros) en jugar un Mundial con Egipto.

Además, es el segundo jugador de más edad en vestir la camiseta de los Faraones en un Mundial, solo por detrás del portero Essam El-Hadary, quien marcó el récord con 45 años y 161 días.

Egipto comparte el Grupo D con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

Ya marcó en 2018, pero los Faraones aún buscan su primera victoria mundialista.