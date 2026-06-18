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Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Gracias al gol de la portera, Sudáfrica evitó la trampa checa

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Un penalti salva a Sudáfrica ante la República Checa

Este jueves, en la segunda jornada del Mundial, Sudáfrica igualó 1-1 con la República Checa en el Atlanta Stadium de Georgia.

Michal Sadlík adelantó a los checos en el minuto 6.

Los Bafana Bafana rozaron el empate justo antes del descanso con un disparo de Thabelo Maseko.

Los checos tuvieron una ocasión clara de ampliar la ventaja en el 47 con un disparo de Lukáš Šerv, pero el portero Ronwyn Williams desvió el balón a córner.

En el 83, Tebohu Mokwena marcó de penalti y estableció el 1-1 definitivo.

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Ambos equipos intercambiaron ataques hasta el pitido final, que confirmó el 1-1.

Ambos equipos sumaron su primer punto en el Mundial 2026 tras perder en la jornada inaugural.

Antes, Checoslovaquia había perdido 1-2 con Corea del Sur y Sudáfrica 0-2 con México.

El encuentro lo dirigió la estadounidense Torri Penso, primera mujer que arbitra un partido de la fase final del Mundial 2026.

Antes, la francesa Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en pitar un Mundial masculino, en 2022, en el Alemania-Costa Rica.

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