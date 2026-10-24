Gordon: esto es lo que hizo que el Saint-Germain nos superara

Anthony Gordon, jugador del Barcelona, afirmó que el ambiente dentro del vestuario del equipo sigue siendo positivo, pese a la reciente derrota ante el Paris Saint-Germain (4-2) en la Liga de Campeones de Europa, y subrayó su orgullo por el carácter que mostraron los jugadores durante una semana difícil.

En respuesta a una pregunta sobre el ambiente del Barça tras la derrota en París, Gordon declaró a la cadena "ESPN": "El ambiente sigue siendo el mismo, hemos logrado un inicio histórico de temporada y aspiramos a continuar con lo que hemos empezado".

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Y añadió el internacional inglés: "La derrota ante el Paris Saint-Germain fue dura, porque fue un partido muy bueno y les competimos durante largos periodos. Pero sentí que ellos fueron capaces, físicamente, de mantener su nivel de rendimiento durante más tiempo que nosotros".

Y continuó: "Aun así, creo que hay algunas circunstancias que deben tenerse en cuenta, pues ellos dieron descanso a sus jugadores antes de enfrentarnos, mientras que nosotros pasamos por una semana muy difícil, ya fuera por los viajes o por los partidos, o por algunas otras cosas que la gente no conoce".

Y agregó el exastro del Newcastle United: "Creo que el carácter que mostramos durante esa semana fue excepcional, y de lo mejor que se puede ver de un equipo. Por eso estoy muy orgulloso de lo que logramos durante esa semana, y de nuestro inicio de temporada en general, y aspiramos a seguir trabajando de la misma manera".

El conjunto parisino le infligió al Barcelona su primera derrota en las distintas competiciones esta temporada, tras una serie de victorias nacionales y europeas.



