Diego Simeone había sorprendido en el arranque de la nueva temporada con una valiente decisión de personal en el once inicial. Con su participación a la edad exacta de 16 años, ocho meses y dos días, Dominguez, hijo de un español y una congoleña, se convirtió en el debutante más joven de la historia del club. De este modo, el defensa desbancó al anterior poseedor del récord, Jose Luis Martinez, que había ostentado esta plusmarca desde 1984.

Curiosamente, Dominguez compartió campo en el partido con el centrocampista de 34 años Koke. Cuando este debutó en su día con el conjunto madrileño, el 19 de septiembre de 2009, Dominguez ni siquiera había nacido. No vio la luz hasta el 21 de diciembre de 2009. Desde entonces, Koke ha disputado la friolera de 741 partidos oficiales con el Atlético.

El joven también se integró de inmediato de forma notable en la victoria por 2-0 del conjunto capitalino y, en los primeros 45 minutos, demostró su potencial ante los ojos de su familia, presente en el estadio. Dominguez registró 24 contactos con el balón y convenció sobre todo en la salida de juego: sus 13 intentos de pase encontraron compañero. Además, el adolescente buscó activamente el camino hacia adelante con tres regates progresivos.

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¿Qué dijo Jorge Dominguez tras su histórico debut?

Sin embargo, en los duelos directos el debutante todavía pagó la novatada. Dominguez solo ganó tres de sus nueve duelos y frenó a los atacantes rivales en cuatro ocasiones únicamente mediante una falta. Al descanso, Simeone sustituyó a la promesa de la cantera y dio entrada a Marcos Llorente para aportar más experiencia al partido.

"Estoy increíblemente feliz y casi no me lo puedo creer; todo esto se siente como un sueño", se deshizo en elogios Domínguez directamente después del pitido final sobre su histórico estreno. "Estoy extremadamente agradecido por esta oportunidad y tengo muchas ganas de todo lo que viene ahora".

Tras el descanso, el nuevo fichaje Lee Kang-In (llegado del Paris Saint-Germain), así como Alex Baena, aseguraron el merecido triunfo para el Atlético.