El Barcelona alcanzó un acuerdo con el Manchester City para cerrar el fichaje de Rodri, quien fue coronado con el Balón de Oro en 2024 tras superar en los últimos instantes a Vinicius Junior, la estrella del Real Madrid.

El diario "Sport" señaló que Rodri se convertirá en el segundo jugador coronado con el Balón de Oro en incorporarse a las filas del Barcelona en toda la historia del club, tras la contratación de Johan Cruyff en 1973.

Además, Rodri aspira a repetir su triunfo con el Balón de Oro este año, después de haber obtenido el premio al mejor jugador del Mundial con la selección española.

A lo largo de su historia, el Barça solo había contratado a un jugador que ya poseía el Balón de Oro, Johan Cruyff, quien lo conquistó en 1971 con la camiseta del Ajax.

Cruyff se incorporó al Barcelona en el verano de 1973 y ganó el premio en dos ocasiones más: la primera en ese mismo año y la segunda en 1974, pero ya siendo jugador de las filas del Barcelona.

En cuanto al resto de jugadores que tienen al menos un Balón de Oro en sus vitrinas, ganaron el premio mientras jugaban en el Barcelona o después de marcharse del club catalán.

Al margen de Cruyff, Luis Suárez (1960), Hristo Stoichkov (1994), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) y Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019) son los otros jugadores que levantaron el premio vistiendo la camiseta del Barcelona.

En total, el Barcelona ha visto a uno de sus jugadores coronado como mejor jugador del mundo con el Balón de Oro en 12 ocasiones, una cifra récord que comparte con el Real Madrid.

Esta cifra podría aumentar durante la presente temporada si el premio recae en Rodri o en Lamine Yamal.