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El Real Betis pagó el cansancio acumulado por disputar la Liga de Campeones y cayó en casa ante el Rayo Vallecano por 0-1 en la jornada 14 de LaLiga.

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Según informa el diario Sport, el equipo de Manuel Pellegrini empezó el partido de forma discreta y fue mejorando poco a poco, pero le faltó continuidad y no logró marcar ningún gol.

Los jugadores del Real Betis alternaron buenos tramos con otros en los que les faltó claridad y eficacia en ataque, y nunca encontraron la fórmula para imponer un dominio real sobre el conjunto madrileño.

Al Real Betis le faltaron fuerza física e inspiración, y el gol de Jorge de Frutos bastó para tumbarlo. A partir de ahí, el juego del equipo se volvió más desordenado y no fue capaz de recuperarse del golpe asestado por el conjunto visitante.

Lo cierto es que los jugadores del Real Betis ni siquiera lograron inquietar la portería del Rayo Vallecano en los minutos finales del encuentro.

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El marroquí Abdessamad Ezzalzouli, estrella del Real Betis, no fue una excepción, pese a ser un jugador capaz de generar peligro con sus acciones individuales y uno de los encargados de encender a sus compañeros de la línea ofensiva cuando las cosas se tuercen.

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Ezzalzouli completó 3 regates de 6 intentos, pero falló sus cinco centros y no realizó ningún disparo entre los tres palos.

El Real Betis no consiguió el empate, lo que hizo que Ezzalzouli se fuera desconectando del partido poco a poco.

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El jugador marroquí vio la tarjeta amarilla en el minuto 78 y después se vio envuelto en un pequeño rifirrafe tras el pitido final.

Las cámaras de Movistar captaron el enorme enfado de Ezzalzouli, que llegó a hacer gestos con las manos, como si citara a algunos rivales en el vestuario, después de enzarzarse en una discusión con varios jugadores del conjunto madrileño.

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Por ahora se desconoce qué desencadenó el enfrentamiento, que terminó sin sanción arbitral para el jugador marroquí ni para ningún futbolista del Rayo Vallecano, aunque dejó patente la frustración que se había apoderado de Ezzalzouli.

Pese a la derrota, la tercera del Real Betis en LaLiga, el equipo conservó la cuarta posición con 27 puntos.