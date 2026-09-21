El español Ferran Torres, estrella del Paris Saint-Germain, ha borrado todos los contenidos relacionados con su exclub, el Barcelona, de sus historias destacadas en su cuenta personal de "Instagram", anunciando así que pasa página en su etapa con el conjunto catalán y que comienza un nuevo capítulo, en un movimiento que no ha pasado desapercibido tras su salida del club este verano.

Según el diario español "Sport", con este gesto Torres ha puesto fin también a su etapa en las plataformas de redes sociales, cerrando así una época de cuatro temporadas y media en el Barcelona. Ferran había llegado al Barça en enero de 2022 procedente del Manchester City, y disputó 207 partidos en los que marcó 65 goles antes de iniciar una nueva aventura con el Paris Saint-Germain.

El delantero español protagonizó otro movimiento destacado lejos del Camp Nou que no ha pasado desapercibido, ya que borró las publicaciones relacionadas con el Barcelona que conservaba en sus historias destacadas de "Instagram".

El jugador no acompañó esta decisión con ningún mensaje ni explicación pública sobre los motivos, por lo que no es posible verificar si su gesto es una simple renovación de su perfil personal o un intento por parte de él de poner distancia entre él y su etapa con el conjunto blaugrana.





Los datos confirmaron que el contenido que durante años formó parte de la cuenta del jugador ya no existe, después de que Ferran decidiera prescindir de esas imágenes nada más terminar su etapa con el Barcelona y comenzar una nueva vida futbolística en París.

La salida del delantero español vino acompañada de un mensaje de despedida en el que quiso poner en valor todo lo que vivió durante su etapa con el conjunto catalán, pues Ferran escribió: "Defender estos colores ha sido un motivo de orgullo para mí", reconociendo que el Barcelona había sido su casa durante los últimos años.

El delantero había llegado al Barça en medio de grandes expectativas, cerrando una etapa en la que alternó momentos de títulos y protagonismo con otros en los que tuvo que luchar por hacerse con un puesto en el once titular.



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