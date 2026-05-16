Gerrard saca una conclusión tremendamente dolorosa sobre Slot tras el golpe de Salah

Steven Gerrard critica con dureza la actual situación del Liverpool bajo Arne Slot. El icono del club responde a un llamativo mensaje de Mohamed Salah tras la dolorosa derrota ante el Aston Villa y afirma que el equipo ha perdido su identidad con Slot. Para Gerrard, las palabras de Salah evidencian graves problemas internos en Anfield.

El Liverpool cayó sin opciones en Villa Park, su duodécima derrota liguera esta temporada. Tras el partido, Salah rompió su silencio en redes con un llamamiento a recuperar el nivel del club. «Quiero volver a ver al Liverpool como ese equipo agresivo y ofensivo al que temen los rivales», afirmó. «Debemos ser un equipo que gane títulos. Ese es el fútbol que conozco y esa es la identidad que debe recuperarse».

Gerrard cree que Salah ha enviado deliberadamente un mensaje al exterior. «Vaya, es muy interesante», afirmó el ex capitán en TNT Sports. «Mo casi nunca habla y menos publica en X. Para mí, queda claro que algo no va bien en el vestuario».

Gerrard añade que al egipcio le afecta ver que el equipo ha perdido su estilo y que esto cuestiona el método de Slot, quien busca un juego más controlado.

«Me sorprende el momento elegido», dice Gerrard. «A un partido de su despedida del Liverpool, rara vez habla y ahora lanza un mensaje tan claro. Es demoledor para el entrenador y su cuerpo técnico».

Gerrard vio la derrota ante el Aston Villa con lágrimas en los ojos: «Derrumbarse es una palabra fuerte, pero fue horrible de ver», afirma el icono del club. «La presión recae ahora sobre los jugadores y el entrenador, porque este nivel no es suficiente. Me dolió ver al Liverpool así».