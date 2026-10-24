Gavi: Las declaraciones de Mourinho me gustan y Flick es muy alemán

Gavi, jugador del Barcelona, mostró su admiración por la personalidad del portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, señalando que disfruta enfrentándose a técnicos con un carácter fuerte y apasionado, en unas declaraciones a la cadena "ESPN" antes del enfrentamiento ante el conjunto merengue en el Clásico, mañana domingo en el estadio Spotify Camp Nou, dentro de los partidos de la décima jornada de LaLiga.

En respuesta a una pregunta sobre si las declaraciones de Mourinho le molestan, Gavi dijo: "No, sinceramente, me gusta cuando habla. A mí me gusta este tipo de entrenadores".

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Y cuando se le preguntó si se refería a los entrenadores con un carácter apasionado y fuerte, respondió: "Sí, me gusta este tipo de entrenadores, y también me gusta enfrentarme a Mourinho como rival. Lo respeto mucho, así que sus declaraciones no me molestan en absoluto".

"Muy alemán"

Y sobre la manera en que Hansi Flick, director técnico del conjunto catalán, trata a los jugadores antes de los grandes partidos, Gavi dijo: "A Flick le afecta mucho cuando las cosas no salen según el plan trazado para el equipo. Por ejemplo, cuando tuvimos que quedarnos en Sevilla por las condiciones meteorológicas, estaba muy molesto, porque es muy alemán en este aspecto y no le gusta que las cosas se salgan del plan".

Y añadió: "Se preocupa mucho por los jugadores, y siempre quiere que todos estén al 100% listos y que reciban el cuidado y el descanso suficientes. Como dijo durante los últimos días, hemos sufrido un gran desgaste físico y mental, pero tenemos que adaptarnos a ello, porque disputamos partidos consecutivos con intervalos cortos, y esa es la naturaleza del fútbol y de la temporada".

Y agregó el centrocampista español: "Creo que lo que más le afecta (a Flick) es que los jugadores no tengan el descanso suficiente".



