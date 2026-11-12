Gary Neville advierte a Pochettino: no aceptes dirigir al Manchester United sin esta condición

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Gary Neville, leyenda del Manchester United, instó a Mauricio Pochettino a rechazar dirigir a los Red Devils, salvo que se cumpla una condición.

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El Manchester United anunció este jueves la salida de Michael Carrick de su cargo como entrenador del equipo, tras el decepcionante comienzo de los Red Devils en la presente temporada, y confirmó su intención de nombrar a un nuevo entrenador permanente lo antes posible, en medio de informaciones sobre un acuerdo con el argentino Mauricio Pochettino.

El exentrenador del Tottenham y el Chelsea se encuentra actualmente con la selección estadounidense, y el Manchester United tendrá que pagar 7,5 millones de libras esterlinas para rescindir su contrato.

Según los informes, el Manchester United alcanzó un acuerdo verbal con Pochettino para que se convierta en su próximo entrenador.

Sin embargo, la leyenda del Manchester United, Gary Neville, le advirtió de que no asuma el cargo si los dirigentes no pueden garantizarle que recibirá apoyo en el mercado de fichajes.

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Neville declaró a la plataforma "The Overlap" a través del programa "Stick to Football": "Si yo estuviera ahora en el lugar de Mauricio Pochettino, literalmente me protegería hasta el máximo posible".

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Y continuó: "Lo hará a cambio de una compensación. Así que, inclúyelo en tu contrato. Pero, en segundo lugar, necesita dos defensas el próximo mes de enero".

Y agregó: "Tiene que insistir en conseguir dos defensas en enero. Tiene que insistir en conseguir un presupuesto el próximo verano, y tiene que insistir en conseguir un presupuesto posterior. Deben dárselo o, de lo contrario, no debería aceptar el trabajo".

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"La peor defensa de la Premier League"

Neville añadió: "Se ha gastado algo de dinero en el centro del campo, y tienen que conseguir buenos defensas".

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Y prosiguió: "Me refiero a que miren la línea de cuatro defensiva con la que terminó el partido el domingo, que estaba compuesta por Dalot en la posición de lateral izquierdo, Noussair Mazraoui en la posición de lateral derecho, Leny Yoro y Ayden Heaven".

Y señaló: "Probablemente sea la peor línea de cuatro defensiva de la Premier League. No conozco una línea de cuatro defensiva peor que esa en la Premier League actualmente si has visto los partidos".

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Y continuó: "No puedo creer que el Manchester United haya acabado con esta línea de cuatro defensiva".

Resultados catastróficos para el Manchester United

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El Manchester United cayó a los tres últimos puestos después de remontar dos veces una desventaja de dos goles ante el Aston Villa el domingo.

Alargaron su racha de partidos sin conseguir ninguna victoria a ocho encuentros, y sus únicos tres puntos conseguidos fueron ante el Ipswich en agosto.

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Su racha de resultados catastróficos también incluyó su derrota por 4-1 ante el Como y por 3-0 en casa ante el Bournemouth.

Los dirigentes del United querían destituir a Carrick tras estos dos resultados catastróficos, pero optaron por esperar hasta el parón internacional de esta semana.

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Y tras su larga demora en destituirlo, corrieron el riesgo de verse obligados a nombrar a un entrenador interino para su partido contra su rival, el Liverpool, el 22 de noviembre.

Está previsto que Pochettino dirija a la selección de los Estados Unidos en los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Haití, antes de incorporarse al United si la operación se cierra oficialmente.