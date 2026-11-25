Compartir Sigue a GOAL en Google

Pese a marcar un gol y contribuir a la amplia victoria del Barcelona ante el Sabah, Gabriel Jesus dejó tras el partido unas declaraciones sinceras y muy alejadas del tono festivo, en las que reveló lo que siente de verdad y lo difícil que resulta su papel de suplente a la espera de una oportunidad en un equipo repleto de estrellas.

Anuncios

El Barça arrolló al conjunto azerí por 4-1 en el partido disputado en Bakú, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y el desplazamiento europeo más largo del conjunto azulgrana esta temporada. Anthony Gordon, Adeyemi y Jesus aprovecharon la oportunidad que les brindó Hans Flick para marcar y guiar al equipo hacia la victoria.

El delantero brasileño declaró ante la prensa tras el encuentro, en palabras recogidas por el diario español «Mundo Deportivo»: «La Liga de Campeones siempre es difícil, sobre todo ante estos equipos, que se motivan más cuando se enfrentan al Barcelona. Jugar aquí no es fácil».

Añadió que los numerosos cambios que introdujo Flick para dar minutos a los jugadores que no participan con regularidad complicaron las cosas para todos, y recalcó que él es uno de esos futbolistas, ya que no había jugado en los últimos partidos: «Con los cambios, y con jugadores que no participan con regularidad, se hace difícil para todos. Hemos ganado y estoy muy contento por el gol, pero no estoy del todo satisfecho con mi rendimiento».

Jesus explicó que el Barcelona sufrió al inicio del partido y que a todos los jugadores les cuesta adaptarse cuando no están en plena forma física: «Cuando juegas con futbolistas que no tienen suficientes minutos, encontrar soluciones en el partido resulta más difícil. Al principio fue más complicado, pero les teníamos mucho respeto. Tuvimos muchas ocasiones, y eso forma parte del juego».

Anuncios Anuncios

Pese a no estar satisfecho con su actuación, el delantero del Barcelona mostró una gran comprensión de su situación en el equipo y aseguró que sabe que su papel es diferente y que intenta adaptarse y esperar con paciencia.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

«Estamos aquí en el Barcelona para mejorar el rendimiento del equipo. Personalmente, entiendo mi situación e intento adaptarme. Entrenar sin jugar es difícil, aunque algunos piensen lo contrario. Siempre quiero jugar, pero Rafa está en su mejor momento y no puedo decir nada; solo me queda esperar mi oportunidad», afirmó.

Y continuó: «Es un papel muy importante porque siempre quiero marcar goles. Soy el número 9 del Barcelona y, aunque sé que mi papel es diferente, quiero seguir teniendo oportunidades y los minutos suficientes para jugar bien. Quizá hoy no he estado en mi mejor nivel, pero he conseguido marcar».

Anuncios

Para terminar, habló de su papel como delantero centro puro: «Soy un nueve puro y siempre me gusta marcar goles, y espero seguir trabajando en ello. Así es la vida, así es el fútbol».

Las declaraciones de Jesus confirman que la competencia en el Barcelona se ha vuelto feroz y que cada jugador, incluso cuando marca, busca más y quiere demostrar que merece un puesto de titular en el once de Flick, en una temporada en la que el conjunto catalán parece decidido a llegar lejos en la Liga de Campeones.