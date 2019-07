Gabriel Arias borró su Instagram tras amenazas por la derrota ante Perú

Un complicado momento está viviendo el arquero de la Selección chilena Gabriel Arias. Esto porque el golero de Racing ha sido objeto de las críticas y los hinchas chilenos lo culpan de la derrota frente a Perú, en semifinales de , especialmente tras el error que cometió en el segundo tanto de los incaicos, al abandonar su valla a destiempo permitiendo la conquista de Yoshimar Yotún.

De hecho, el nacido en Neuquén tomó una radical decisión esta jornada luego de llenarse de burlas e improperios en Instagram, los que apuntaban en su mayoría a amenazas en contra de su familia y a su persona recriminando su bajo nivel, por lo que optó por cerrar definitivamente su red social.

Cabe recordar que el campeón con la Academia ya había revelado los duros epítetos que recibía por parte de la fanaticada de La Roja, tras el triunfo ante , al aseverar que “recibo muchas puteadas por redes sociales. Mi familia es la que lo vive más de cerca y le afecta más a ellos que a mí”.

Eso sí, hay varios usuarios que han mostrado su apoyo a Arias y condenan la violencia en contra del meta nacionalizado.

Todos los weones que le tiran mierda a Gabriel Arias y a su familia no son hinchas porque un hincha no van insultando al punto de decear la muerte e insultar a un niño que no tiene nada que ver. Aprendan que no todo en la vida se gana CTM.