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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Frente a Egipto, Argentina repite la hazaña de Brasil 88 años después

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Argentina se clasificó tras una remontada de locura

Argentina remontó dos goles y venció 3-2 a Egipto en octavos del Mundial 2026, alcanzando los cuartos y logrando un hito histórico.

Es la segunda selección no europea, tras Brasil en 1938, que remonta un 2-0 en eliminatorias.

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Además, es la primera vez que la Albiceleste gana tras ir 2-0 abajo.

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Egipto se adelantó 2-0, pero Lionel Messi lideró la remontada: asistió en el 2-1 y marcó el 2-2, antes de que Enzo Fernández anotara el 2-3 en el descuento.

En cuartos de final se medirá a Suiza, manteniendo viva su defensa del título tras uno de los encuentros más emocionantes del torneo.

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