Frente a Egipto, Argentina repite la hazaña de Brasil 88 años después

Argentina remontó dos goles y venció 3-2 a Egipto en octavos del Mundial 2026, alcanzando los cuartos y logrando un hito histórico.

Es la segunda selección no europea, tras Brasil en 1938, que remonta un 2-0 en eliminatorias.

Lee también

Vinicius comunica a la selección brasileña su postura sobre la renovación con el Real Madrid

Una estrella de Francia advierte: «No será fácil contra Marruecos».

Además, es la primera vez que la Albiceleste gana tras ir 2-0 abajo.

Egipto se adelantó 2-0, pero Lionel Messi lideró la remontada: asistió en el 2-1 y marcó el 2-2, antes de que Enzo Fernández anotara el 2-3 en el descuento.

En cuartos de final se medirá a Suiza, manteniendo viva su defensa del título tras uno de los encuentros más emocionantes del torneo.