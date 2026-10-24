Frenkie de Jong: «Las críticas hacia mí siempre llegan cuando...»

Frenkie de Jong ha hablado largo y tendido sobre su situación en el Barcelona antes de El Clásico contra el Real Madrid. Tras un largo periodo de baja por lesión, el centrocampista de 29 años afronta el reto de recuperar su sitio en el equipo de Hansi Flick. En una entrevista con Ziggo Sport , el internacional con Países Bajos habla, entre otras cosas, de la competencia por un puesto, sus ambiciones y las críticas que ha recibido últimamente.

De Jong sufrió una molesta lesión de rodilla con la selección de Países Bajos en el Mundial que lo mantuvo varios meses de baja. Ahora que ha vuelto a entrar en las convocatorias del Barcelona, le toca pelear por minutos. La competencia en el centro del campo azulgrana es especialmente intensa esta temporada, en parte por la llegada de Rodri. «Hay muchísima competencia, pero precisamente eso lo hace muy interesante para mí», cuenta el exjugador del Ajax.

Aun así, De Jong confía plenamente en que tendrá suficientes minutos. «Creo que también tengo sitio ahí y siento que puedo jugar en esa posición. Con quién lo haga no me importa demasiado», afirma el centrocampista, que prefiere jugar de seis o de ocho porque quiere tener mucho contacto con el balón.

De Jong tiene, además, una gran ambición pendiente en el Barcelona: ganar la Champions League. «Es algo que todavía tengo que hacer en mi carrera. Es un objetivo muy grande, un sueño, un deseo», explica. El neerlandés cree que el Barcelona tiene calidad suficiente para conquistar la competición de los miles de millones, aunque subraya que los detalles y un poco de suerte pueden ser decisivos en la fase eliminatoria.

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Por ahora, De Jong se centra sobre todo en volver al terreno de juego, quizá el domingo en El Clásico contra el Real Madrid. La lesión de rodilla que sufrió en el Mundial no parecía grave en un principio, pero acabó manteniéndolo varios meses de baja. Ya estuvo en las convocatorias contra el Real Betis y el Paris Saint-Germain, aunque Flick decidió no darle entrada.

De Jong considera que ya está listo para volver a jugar partidos. «Creo que he demostrado en los entrenamientos que estoy preparado. Espero poder jugar algunos minutos el domingo», dice. Mientras tanto, su larga ausencia ha provocado críticas entre los aficionados del Barcelona, que sí lo vieron jugar con la selección de Países Bajos durante el Mundial.

De Jong entiende de dónde vienen esas críticas, pero también observa un patrón que se repite. «Siempre ha sido así: la mayoría de las críticas hacia mí, o la mayoría del ruido, llegan cuando no estoy, cuando no puedo jugar al fútbol. Esta vez ha vuelto a pasar y entiendo muy bien de dónde viene. Entiendo perfectamente a los aficionados: me ven jugar con la selección y no con el equipo al que apoyan».