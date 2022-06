Frenazo en el mercado del Madrid

El club aparca las incorporaciones para centrarse en la renovaciones y salidas. Se tiene muy en cuenta el Mundial de Qatar.

Por Jorge C. Picón - Florentino Pérez avisaba: "De momento, hemos parado. Ahora queda el trabajo de ver qué jugadores salen. Sería en cuestión de los que se vayan. Fichajes, pocos" dijo en su entrevista en "El Chiringuito". Y es que, como informaba el presidente, tras las llegadas de Rudiger y Tchouameni el club ha aparcado las incorporaciones. Actualmente la idea es no realizar más fichajes, dependiendo siempre de las posibles salidas que haya de aquí a agosto. Además, solo se negociará por buenas oportunidades de mercado, es decir, jugadores que se pongan 'a tiro' y que tengan un precio adecuado.

El objetivo prioritario es ahora renovar algunos contratos de la plantilla. Vinicius o Militao podrían ser los próximos en pasar por los despachos para cerrar un nuevo acuerdo. También Nacho, al que se le piensa prolongar un año. No se quieren perder piezas que han sido fundamentales en la conquista de LaLiga y la Champions esta temporada. También se van a empezar a tratar los casos de Asensio y Ceballos. Ambos acaban contrato en 2023 y se negociará una renovación. Es caso de que no la acepten, el club tratará de buscarles una salida. La venta de cualquiera de ambos podría reabrir los fichajes, aunque tampoco se descarta que su sitio pueda ser ocupado por cedidos que regresan o por chicos del Castilla. La dirección deportiva trabaja también en ventas. Vallejo, Jovic o Mariano son los jugadores a los que se les va a tratar de buscar una salida. No será sencillo, pues han jugado muy poco esta temporada.

Con un ojo en el Mundial

Uno de los motivos por los cuales el Madrid prefiere no acometer nuevos fichajes este verano es por el Mundial de Qatar que se disputará en noviembre. Se trata de un torneo que el club mira siempre con interés y del que han salido buenos fichajes como fue el caso de Ozil tras Sudáfrica 2010 o el de James y Keylor Navas después de Brasil 2014. Ya en la primera etapa de Florentino Pérez como presidente se fichó a Ronaldo Nazario tras el Mundial de 2002.

Habrá muchos ojeadores del Madrid en Qatar espiando a posibles oportunidades de mercado a las que incorporar durante el mercado de invierno. De esta forma, durante el primer tramo de temporada se podrán ver y analizar las debilidades que pueda llegar a tener el equipo para después, en enero, acudir a por refuerzos. Un modus operandi que se puede realizar gracias al margen que le ha dado al Madrid ganar Liga y Champions esta temporada y teniendo en cuenta que la plantilla está muy compensada con las llegadas 'tempranas' de Tchouameni y Rudiger.

Por tanto, de aquí a agosto se espera un verano relativamente tranquilo para el Madrid. Todo apunta a que los jugadores que hay actualmente en plantilla son los que empezarán la pretemporada el 8 de julio. Los esfuerzos se centran ahora en las renovaciones y en las ventas, aunque sin prisa. El trabajo más difícil ya está hecho...