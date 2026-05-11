Fred Rutten se pronuncia este lunes por primera vez sobre su dimisión como seleccionador de Curaçao. Ya se sabe que Dick Advocaat volverá para el próximo Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

«Esta decisión se ha tomado tras conversaciones abiertas y constructivas entre Fred Rutten y el presidente de la FFK, en las que siempre han sido prioritarios los intereses del fútbol de Curazao, el grupo de jugadores y la necesaria tranquilidad en torno a la selección nacional», informó la Federashon Futbòl Kòrsou (FFK).

«No debe generarse un clima que perjudique las relaciones profesionales, tanto en el grupo de jugadores como en el cuerpo técnico. Por eso es sensato dar un paso al lado», afirma el exentrenador de Vitesse y PSV.

«Además, el tiempo apremia y Curaçao debe seguir adelante. Lamento cómo se han desarrollado los acontecimientos, pero también les deseo mucho éxito a todos», concluye Rutten, quien cede el puesto a Advocaat de cara al Mundial.

La Federación de Fútbol de Curaçao valoró su labor y su decisión de apartarse tan cerca del Mundial.

El martes por la mañana, hora local, habrá una rueda de prensa sobre la salida de Rutten y se ofrecerán más detalles sobre el regreso de Advocaat. La convocatoria definitiva de Curazao para el Mundial aún no se dará a conocer.