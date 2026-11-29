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Frank de Boer critica duramente la forma de defender de Jeremie Frimpong en el 1-1 entre Everton y Liverpool en el derbi de Merseyside. El internacional neerlandés marcó en propia puerta.

En su visita al Everton, el Liverpool ofreció una buena imagen en la primera parte después de que Dominik Szoboszlai adelantara pronto al equipo. Sin embargo, los Reds se vinieron abajo y concedieron numerosas faltas.

De una de ellas llegó el empate en el minuto 25. Kiernan Dewsbury-Hall puso un centro tenso y Frimpong introdujo el balón sin querer en su propia portería, a la espalda de Alisson Becker. Para gran irritación de De Boer.

Al analista le molesta especialmente la actitud de Frimpong, a quien reprocha que solo esté pendiente de su rival. Por eso ve llegar el balón demasiado tarde.

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«Estoy hasta los cojones de esto», comienza De Boer en el plató de Amazon Prime. «De los jugadores que, cuando tienen una falta en contra, solo miran a su rival y dejan de mirar el balón».

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«Frimpong vuelve a hacerlo ahora con el Liverpool. Por eso mete el balón en su propia portería», añade, visiblemente irritado.

Al final, el error de Frimpong tuvo consecuencias importantes, porque el Liverpool no logró marcar un segundo gol. El partido terminó 1-1.

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Frimpong está recibiendo duras críticas en las redes sociales. Muchos aficionados del Liverpool lo tachan de mal fichaje y exigen que el carrilero salga del once inicial del técnico Andoni Iraola.

Normalmente, Ronald Araújo, cedido por el FC Barcelona, es la primera opción en el lateral derecho, pero el domingo no estaba en condiciones de ser titular. Se espera que vuelva a quitarle el puesto a Frimpong en el próximo partido.