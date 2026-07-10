Francia respira aliviada antes de las semifinales del Mundial

La estrella Kylian Mbappé provocó preocupación en Francia al caer al suelo a veinte minutos del final del partido de cuartos, que terminó 2-0 a favor de los galos ante Marruecos. El equipo médico atendió de inmediato al jugador colocándole hielo en la pierna derecha.

Sin embargo, el máximo goleador del torneo, con ocho tantos —igualado con Lionel Messi—, calmó pronto los ánimos; Primero saltó y bailó con entusiasmo ante la afición para celebrar el pase; luego habló con calma con sus compañeros. Además, este viernes personas cercanas al campamento francés aseguraron a L’Équipe: «Todo irá bien, solo es un hematoma».

Mbappé cuida especialmente esa zona desde que se lesionó el tobillo derecho en la final de la Copa de Francia 2020 contra el Saint-Étienne, pues cualquier golpe fuerte puede causarle dolor.

Hoy, viernes, ha descansado con el grupo. si bien podría ajustarse la carga de trabajo el sábado por si reaparecen molestias. De no surgir imprevistos, estará listo para la semifinal del martes en Dallas.

Además, la selección francesa podría recuperar al centrocampista Aurélien Tchouaméni; Se perdió los cuartos por una lesión en el ligamento colateral sufrida antes de los octavos contra Paraguay, pero los cinco días de recuperación le han permitido recuperar la forma y reincorporarse al grupo.

Si recupera su mejor forma, será titular en lugar de Mano Kone; pese a sus buenas actuaciones, el exjugador del Toulouse sigue siendo la segunda opción de Didier Deschamps tras Chouameni, vicecapitán del equipo.

Mientras tanto, el plantel francés tuvo un día libre para ver a familiares, amigos y agentes, con la condición de volver al hotel a las ocho de la tarde, hora local. Algunos salieron a cenar para celebrar la clasificación, otros planeaban salir de Boston para conocer otras ciudades, pero desistieron tras el consejo del personal de seguridad.

La selección regresará hoy al centro de entrenamiento de la Universidad de Bentley antes de viajar mañana por la tarde a Dallas. El adelanto del viaje se debe a compromisos mediáticos del lunes, que impiden desplazarse ese día durante cuatro horas para evitar el cansancio. La delegación regresará a Boston inmediatamente después del partido.