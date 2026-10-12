La octava jornada de LaLiga no favoreció a los perseguidores de Raphinha en la carrera por el Pichichi, el premio al máximo goleador de la competición, después de que los principales aspirantes fracasaran en su intento de aprovechar la ausencia del astro brasileño del Barcelona, de modo que el extremo del conjunto catalán sigue en solitario al frente de la tabla de artilleros pese a estar alejado de los terrenos de juego por lesión.

Raphinha continúa encabezando la clasificación de goleadores de LaLiga con 12 goles, tras perderse el partido del Barcelona frente al Getafe por haber regresado lesionado de la concentración con la selección de Brasil.





La ausencia del jugador brasileño era una oportunidad para que sus perseguidores recortaran distancias en la lucha por el trofeo, pero ninguno de ellos supo aprovechar la situación, por lo que Raphinha mantiene una ventaja cómoda en el liderato después de ocho jornadas de competición.

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, y Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, figuran entre los futbolistas más destacados que no lograron reducir la diferencia con Raphinha, ya que ninguno de los dos fue capaz de marcar en la octava jornada.

Yamal y Mbappé suman 7 goles cada uno, a 5 de Raphinha, con lo que su persecución al brasileño sigue sin avances en la última jornada.

También iguala esa cifra Camello, que tampoco consiguió anotar, por lo que los puestos de perseguidores se mantienen sin cambios en cuanto a goles.

En cambio, Ante Budimir, delantero de Osasuna, y Yásser Zabiri, jugador del Racing de Santander, sí lograron elevar su cuenta hasta los 6 goles cada uno, acercándose al grupo de perseguidores, aunque sus equipos no pudieron ganar en esta jornada.

De este modo, Raphinha sigue al frente de la carrera por el premio Pichichi, mientras Yamal y Mbappé esperan las próximas jornadas para recortar la diferencia, en una pugna que permanece abierta con la temporada aún en marcha.