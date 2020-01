Foulquier explota contra el arbitraje: "Ante la duda, siempre para el Barça"

El Granada, muy molesto con la rigurosa segunda amarilla y postrera expulsión de Germán

Nada más acabar el choque en el Camp Nou, Dimitri Foulquier, jugador del CF, se quejó amargamente del trato arbitral. El defensa nazarí comentó a los periodistas después de caer por 1-0 ante el que se sentían perjudicados por el arbitraje. Foulquier comentó: "Siempre que venimos al Camp Nou es igual. Competimos, luchamos, pero no se puede. En todas las jugadas donde había dudas, la decisión era para ellos y las decisiones eran a favor del Barcelona", comentó.

"Estamos cansados ya. Ante la duda, siempre pitan a favor de ellos. Se ríen de los pequeños y de todo el esfuerzo que hacemos para igualar sus millones” zanó Foulquier. Cabe destacar que el cuadro nazarí sostenía un empate (0-0) hasta que el colegiado del encuentro mostró la segunda amarilla al central Germán. Una tarjeta realmente rigurosa que acabó dejando al Granada con un hombre menos en el terreno de juego y que provocó que el equiopo visitante tuviera que jugar con un hombre menos hasta el minuto 90. Diego Martínez, técnico del Granada, comentó: "Que una juagda como esa acabe en expulsión de un jugador...me parece muy duro", dijo.

Una amarilla polémica

En diferentes radios, la expulsión de Germán se valoró como excesiva. "Es una falta sin más sobre Messi, sin juego brusco. No debió ser juzgada con tarjeta por el colegiado. En este tipo de acciones sancionadas por el árbitro no entra el videoarbitraje", aseguró Andújar Oliver en el programa 'Marcador' de Radio MARCA.

En la Cadena SER, el ex colegiado Iturralde González comentó: "No ha sido justa la expulsión del jugador del Granada Germán Sánchez. La segunda amarilla viene en una entrada de fútbol, no es un ataque prometedor"