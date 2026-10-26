Flick traza un plan de rescate para el Barcelona: primero, "limpiar las mentes"

El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, considera que el agotamiento físico y mental que sufrieron sus jugadores en el último periodo, y que quedó claramente de manifiesto durante los duelos ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, fue uno de los factores que afectaron al nivel del equipo, lo que le ha llevado a centrarse en recuperar la puesta a punto de los jugadores y darles la oportunidad de tomar aire antes de regresar a los entrenamientos.

Según el diario español "Sport", los temores de Flick comenzaron a crecer desde el viaje del equipo a Sevilla hace 12 días, después de que las condiciones meteorológicas en Cataluña le obligaran a regresar al hotel tras pasar más de una hora a bordo del avión, antes de que el Barcelona afrontara un duro viaje a París, en medio de una serie de lesiones que inquietaron al cuerpo técnico.

Los temores del entrenador alemán se renovaron durante el Clásico, después de que el equipo pareciera haber perdido parte de la vitalidad que caracterizó su fuerte arranque esta temporada, algo que actualmente le empuja a buscar soluciones para recuperar el nivel que ofrecieron los jugadores en las primeras semanas.

Una oportunidad para recuperar el equilibrio

El Barcelona se beneficia de afrontar una semana sin partidos, lo que brinda a Flick la oportunidad de conceder a sus jugadores dos días de descanso, con la esperanza de recuperar su actividad física y mental antes de reanudar el trabajo.

El entrenador alemán quiere que sus jugadores cumplan con las pautas alimenticias y presten atención a la recuperación, alejándose temporalmente de las presiones del fútbol, con el fin de despejar sus mentes y regresar con mayor concentración.

La ceremonia de la gala del Balón de Oro impone una excepción limitada a este plan, ya que se espera que Lamine Yamal, Joan García y Rodri viajen para asistir a la gala, pese al deseo de Flick de aprovechar el parón para dar al equipo una verdadera oportunidad de descansar.

Está previsto que el Barcelona, a partir del miércoles, comience a trabajar de forma más profunda en los aspectos tácticos y en el rendimiento dentro del campo, pero Flick apuesta primero por que el descanso y el alejamiento de las presiones ayuden a sus jugadores a recuperar su nivel.

Los talentos de "La Masia"

Las lesiones siguen siendo uno de los principales retos a los que se enfrenta el cuerpo técnico, especialmente en la línea defensiva, donde Flick considera que varios de los casos se produjeron como consecuencia de los choques, y no necesariamente por un fallo en la preparación física.

El entrenador ya había señalado anteriormente la necesidad de seguir confiando en los talentos de la academia de "La Masia" para compensar las ausencias, algo que se vio durante el Clásico con la participación del lateral Àlex Campos, junto al centrocampista Oriol Guerín, que tuvo la oportunidad ante la ausencia de Dani Olmo.

Se espera que el recurso a los elementos de la academia continúe durante el próximo periodo, mientras Flick trata de hacer frente a la crisis de lesiones, al tiempo que intenta recuperar la frescura física y mental del equipo tras la derrota en el Clásico ante el Real Madrid por 2-1.