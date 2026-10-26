Flick sorprende al Barcelona tras la derrota en el Clásico

El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, decidió no viajar para asistir a la gala de entrega del Balón de Oro tras la derrota ante el Real Madrid en el Clásico, en una decisión sorpresiva que coincidió con la ausencia del joven defensa del equipo Pau Cubarsí, quien prefirió quedarse en su casa para descansar, después de su intensa participación con el club y con la selección española.

Según el programa "Què T'hi Jugues" de la emisora española "Cadena SER", la derrota en el Clásico trastocó los planes del Barcelona relacionados con la gala de premios, después de que Flick tomara la decisión de no viajar, mientras que Cubarsí optó por alejarse del ambiente de la gala y centrarse en el descanso físico, pese a ser considerado uno de los principales candidatos a ganar el Trofeo Kopa al mejor jugador joven.

En cambio, varios representantes del Barcelona se preparan para viajar a la gala, encabezados por Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo y Joan García, junto a dirigentes del club y sus mandos ejecutivos.

Yamal, por su parte, viajará por separado a bordo de un avión privado, acompañado por miembros de su familia y amigos.

La ausencia de Cubarsí llega en un momento en el que los pronósticos apuntan hacia la victoria de Yamal en el Trofeo Kopa por segunda vez consecutiva, después de haberlo conquistado en las dos ediciones anteriores, convirtiéndose así en candidato a lograr un nuevo hito en su trayectoria pese a su corta edad.

La estrella del Barcelona tiene la oportunidad de alcanzar un logro excepcional, consistente en combinar el Trofeo Kopa y el Balón de Oro en el mismo año, aunque la competencia por el gran premio sigue abierta, entre la expectación por conocer la identidad del ganador.