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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, salió del partido ante el Sabah plenamente satisfecho con el resultado, aunque no ocultó sus reparos por algunos errores ni su preocupación por Alejandro Balde, que abandonó el campo lesionado. Además, elogió de manera especial a Gabriel Jesus, que logró marcar pese a los pocos minutos de los que dispone esta temporada.

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El Barcelona logró una amplia victoria por 4-1 ante el Sabah en la quinta jornada de la Liga de Campeones, en el viaje europeo más largo de la historia del club. El conjunto azulgrana se midió a un rival que no tenía nada que perder y que jugó con mucha valentía.

Preguntado en la rueda de prensa posterior al partido sobre si estaba satisfecho con el rendimiento de los jugadores que han tenido menos minutos esta temporada, Flick respondió: "Sí, estoy contento con su rendimiento. Normalmente no es fácil, sobre todo en un partido como este, porque el Sabah no tiene nada que perder, solo puede ganar".

Y añadió: "Creo que tuvimos más de un 70 % de posesión en la primera parte. Lo único con lo que no estoy satisfecho son los errores que cometimos, porque fueron errores fáciles, y esa no es la manera en la que queremos jugar".

El técnico alemán prosiguió: "Tenemos que mejorar esos aspectos, pero al final, sumar los tres puntos es muy positivo. Creo que en la segunda parte jugamos con más intensidad y marcamos tres goles".

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Sobre el estado de Pedri, aseguró: "Está bien. El plan era que jugara solo 45 minutos y que, pasara lo que pasara en el partido, después saliera y entrara Dani Olmo, que también tenía previsto jugar 45 minutos, no más. Creo que fue bien, y lo mismo vale para los demás jugadores, para gestionar las cargas y los minutos de juego".

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Y continuó: "Estoy muy contento con el rendimiento de todos. Por supuesto, podemos hacerlo mucho mejor. Pero, al final, estoy satisfecho con cómo controlamos el partido y con la victoria por 4-1".

En cuanto al estado de Alejandro Balde tras abandonar el partido, Flick reveló que sufrió una leve torcedura: "Balde sufrió una leve torcedura y por eso tuvo que dejar el campo. Todavía no sabemos qué ha pasado exactamente, así que tenemos que esperar a mañana para conocer su estado. Esperamos que todo vaya bien".

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Flick elogió la actuación de Balde durante la hora que estuvo sobre el césped: "Hizo un buen partido y, para mí, su rendimiento también fue fantástico. Como sabéis, no es fácil para un jugador que no tiene muchos minutos participar de repente en un partido como este. Solo quiero decir que hizo un buen trabajo".

Flick también habló de Gabriel Jesus, que ya suma 5 goles pese a sus pocos minutos: "Como sabéis, no es fácil para Gabriel, porque está por detrás de Raphinha, que siempre quiere disputar el mayor número de minutos posible y es un jugador muy importante para nosotros. Pero Gabriel entrena con mucha concentración, y eso me gusta mucho. Me encanta su calidad en los entrenamientos y su mentalidad siempre positiva".

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Y señaló: "Cuando llegó aquí, hablé con él y le dije que no sabía cómo irían las cosas ni cuál sería su situación. Le advertí de que a veces podría tener menos minutos, y lo aceptó por completo, porque quiere ayudar al equipo".

Siguió en la misma línea: "Cuando ves la calidad de Jesus y compruebas que ha marcado cinco goles en tan pocos minutos, es algo fantástico. Y es muy importante contar con jugadores de esta calidad en el banquillo y que estén listos para participar cuando los necesitamos".

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Sobre los suplentes y si habían hecho lo suficiente para competir con los titulares, Flick afirmó: "Cuando no has tenido muchos minutos en los partidos anteriores, es difícil participar de repente en un partido como este, pero rindieron bien e hicieron un buen trabajo".

Flick concluyó: "Estoy contento con ellos, y esto es exactamente lo que quiero de ellos. Sobre todo en la segunda parte, dominamos el partido y logramos marcar goles. Sumar los tres puntos aquí es muy importante. Sé que todo el mundo puede considerar que ganar es lo normal para nosotros, pero este tipo de partidos no siempre son fáciles".