Flick, sin ideas: el Real Madrid deja al descubierto los defectos del Barcelona

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, recibió su primer golpe fuerte desde hacía mucho tiempo, después de que el Barcelona se mostrara incapaz de encontrar soluciones ante el Real Madrid en el Clásico, en medio de una caída de la eficacia ofensiva y la ausencia de ideas tácticas.

Según el diario español As, Flick recibió grandes elogios en el Barcelona, gracias a su capacidad para sacar a flote a un equipo que sufría enormemente al final de la etapa de Xavi, pero esta vez terminó el Clásico afectado por la derrota, en una escena poco habitual desde hacía mucho tiempo.

El Barcelona se mostró como un equipo que carecía de la verticalidad, la ambición y la vitalidad que lo caracterizan, además de la falta de contundencia y la indecisión a la hora de tomar decisiones. El equipo también pareció incapaz de encontrar soluciones tácticas ante un plan lógico, y previsible, diseñado por José Mourinho.

Por encima de todo ello, el Barcelona no logró salvarse ni siquiera con el empate, en una noche en la que casi nada funcionó.

El diario señaló que había cosas que no iban bien dentro del Barcelona, ya que Flick intentó rebajar el impacto de la derrota ante el Paris Saint-Germain, diciendo tras la derrota en el Parque de los Príncipes: «Por supuesto que pensé en el Real Madrid».

Esa fue una explicación a la que el técnico alemán no había recurrido antes desde su llegada al Barcelona, pues la concentración en cada partido por separado fue siempre su prioridad constante.

El Paris Saint-Germain disparó 15 balones a la portería de Joan García, lo que refleja la magnitud de los problemas que sufre el conjunto catalán.

El Real Madrid no llegó a la portería del Barcelona en la misma medida durante el Clásico, pues disparó cinco balones a puerta, pero fue capaz de infligir una derrota mayor a su rival cuando el resultado señalaba una ventaja del cuadro blanco por un gol a cero, en un duelo en el que el Barcelona intentó remontar durante la segunda parte, pero no lo consiguió.

El partido también dejó al descubierto claras carencias tácticas, después de que el Real Madrid lograra limitar el peligro de Rodri y Pedri, quienes no pudieron involucrar en el juego a Fermín López, por lo que este último apareció aislado del resto de sus compañeros.

Faltó el juego en profundidad, y el rendimiento por las bandas fue limitado, salvo por el esfuerzo que realizó Gordon.

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El aprieto de Yamal

Lamine Yamal es otra fuente de creación de juego en el Barcelona, pero Marc Cucurella logró neutralizarlo. Y resultó sorprendente que, tras lo ocurrido ante el Chelsea la temporada pasada en Stamford Bridge, el técnico alemán no probara soluciones diferentes, como sacar a Lamine del extremo y enviar a Raphinha a disputar los duelos individuales directos con el lateral internacional.

Yamal no se sintió cómodo durante todo el partido, lo que lo llevó a ponerse nervioso, como se vio en la ocasión que falló antes del final de la primera parte.

Flick también pareció incapaz de gestionar los cambios, pues solo realizó la sustitución obligada de introducir a Balde en lugar de Eric García por lesión, antes de esperar hasta el minuto 74 para dar entrada a Frenkie de Jong.

Asimismo, hizo entrar a Rashford y a Gordon en el minuto 84, cuando ya no les quedaba tiempo suficiente para influir positivamente en el desarrollo del encuentro, sino que su participación repercutió negativamente en el equipo.

Ambos jugadores parecieron ajenos al ambiente de un partido cargado emocionalmente, pues el brasileño perdió el balón en uno de sus primeros toques, dando inicio a la jugada que acabó en el segundo gol de Kylian Mbappé para el Real Madrid.

La rueda de prensa, la mejor prueba

Flick apareció sin ideas incluso durante la rueda de prensa, pues no encontró en qué apoyarse salvo en el cansancio físico, en la semana de la que dispone el equipo para recuperar su buen estado, y en su deseo de mejorar el rendimiento de un grupo que todavía está lejos de su nivel pleno.

Asimismo, se frustraron los intentos del técnico alemán de lograr su victoria número 100 con el Barcelona durante esta semana, después de que su balance se detuviera en 99 triunfos, 10 empates y 21 derrotas.

El crédito de Flick ante la afición del Barcelona y su directiva sigue siendo grande, sin duda, pero el técnico alemán y sus ayudantes estarán obligados a redoblar esfuerzos para devolver la vitalidad a un equipo que fracasó durante la primera semana en la que quiso demostrar su capacidad para competir por todos los títulos esta temporada.

Flick había asegurado que el Barcelona alcanzaría su plena puesta a punto tras el primer parón internacional, pero la impresión que prevalece actualmente es que el equipo comenzó la temporada mejor de lo esperado, antes de entrar ahora en una fase de caída de nivel.