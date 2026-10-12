Gerard Martín, futbolista del Barcelona, ha alcanzado los 100 partidos oficiales con la camiseta del conjunto catalán, un logro que no muchos jugadores han podido conseguir a lo largo de la historia del club.

Según el diario Sport, la trayectoria de Gerard Martín con el primer equipo comenzó en el verano de 2024, cuando el entrenador Hansi Flick lo convocó para participar en la preparación de la nueva temporada, dentro de una lista ampliada de jugadores de la academia del club.

En aquel momento, el nivel de Gerard no había superado los límites de la Primera División española, pese a haber firmado una temporada destacada con el filial del Barça.

Sin embargo, la llegada del técnico alemán supuso un punto de inflexión decisivo en la carrera del jugador. Flick logró descubrir sus puntos fuertes, limitar sus carencias y aprovechar al máximo su potencial, acompañándolo en un proceso de evolución continua que ha consolidado su condición de futbolista profesional merecedor de estar en los niveles más altos del fútbol.

Próximos partidos GAL Liga de Campeones 15:00 BAR

A pesar de que su debut con el primer equipo se produjo en la posición de lateral izquierdo, la salida de Íñigo Martínez obligó a reorganizar la línea defensiva del Barcelona.

Gerard Martín ya había adquirido cierta experiencia jugando en una defensa de 3 centrales durante su etapa en el Cornellà, algo que le ayudó a aceptar el desafío y adaptarse a la posición de central dentro de un sistema basado en 4 defensas.

El jugador asimiló los nuevos conceptos tácticos con rapidez y precisión, y forma actualmente una pareja defensiva estable y bien compenetrada junto a Pau Cubarsí.

Durante la rueda de prensa posterior al partido contra el Getafe, Hansi Flick no escatimó elogios hacia el defensa: "La confianza de Gerard Martín ha mejorado muchísimo. Está comprometido con el estilo de juego que aplicamos. Todo el mundo puede evolucionar, y lo que ofrece Gerard refleja que ha llegado a un nivel de élite. No recibe el reconocimiento que merece".

Esta valoración coincide con la opinión de los propios jugadores del Barcelona. Lamine Yamal señaló recientemente, en una entrevista, que Gerard Martín no recibe el reconocimiento suficiente.

Cuando se le preguntó al jugador sobre este asunto en una entrevista reciente con el diario Sport, lo reconoció: "Bueno, sí, puede que en cierta medida no reciba el reconocimiento suficiente desde fuera del club. Pero lo más importante para mí es ser valorado por mis compañeros, mi familia y el entrenador. En eso me centro".

Así, los 100 partidos de Gerard Martín con el Barcelona no son fruto de la casualidad, sino el resultado de la disciplina frente al ruido exterior, además del acierto del cuerpo técnico al descubrir sus puntos fuertes y trabajar en su desarrollo desde el primer día.