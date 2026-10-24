Se confirmó la ausencia del francés Jules Koundé en el enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid, previsto para mañana domingo en el Clásico, después de no lograr recuperarse de la lesión de tobillo que sufrió la semana pasada. Esto obliga al técnico alemán Hansi Flick a recurrir de nuevo a la línea defensiva que disputó el partido ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa, con cambios previstos en el centro del campo y en la delantera.

Según el diario español "Sport", Koundé no pudo participar en los entrenamientos grupales del Barcelona, este sábado, a pesar de sus intensos esfuerzos por recuperarse y llegar al encuentro, algo que confirmó Flick durante la rueda de prensa previa al partido.

La ausencia del defensor francés aumenta los problemas defensivos del Barcelona, ante la persistente ausencia de Eric García y Andreas Christensen, lo que lleva a Flick a mantener las mismas opciones defensivas en las que se apoyó ante el Paris Saint-Germain, con Álex Campos entre los suplentes.

Se espera que la línea defensiva incluya a Pau Cubarsí y Gerard Martín en el eje de la defensa, junto a Xavi Espart en el costado derecho y Joao Cancelo en el costado izquierdo, mientras que Alejandro Baldé espera su oportunidad en el banquillo, después de haber participado durante unos minutos limitados en el encuentro ante el Paris.

En el centro del campo, Flick tiene previsto realizar un cambio forzoso debido a la lesión de Dani Olmo en el músculo isquiotibial de la pierna izquierda, que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego durante un mes, por lo que Fermín López ocupará su lugar, junto a Pedri y Rodri en la zona central, según el once previsto.

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La lista del Barcelona cuenta además con la presencia de Oriol Gurín, uno de los talentos emergentes de la academia del club, mientras que Frenkie de Jong se acerca a su regreso a la competición, tras recuperarse de la lesión de rodilla que sufrió durante el Mundial. Su presencia en la convocatoria por tercer partido consecutivo podría brindarle la oportunidad de debutar esta temporada.

En lo ofensivo, Flick se prepara para apoyarse en el tridente titular, con Raphinha en la posición de delantero, junto a Lamine Yamal en el costado derecho y Anthony Gordon en el izquierdo, con la posibilidad de dar entrada a Adieme como sustituto del extremo inglés si las circunstancias del partido así lo exigen.

Se espera también que Hamza Abdelkarim se incorpore a la lista del primer equipo, después de haber participado la semana pasada con el equipo filial ante el Oteibo, en un paso que otorga a Flick una opción adicional antes del esperado enfrentamiento ante el Real Madrid.