Flick recibe un nuevo golpe antes del Clásico

El alemán Hansi Flick, técnico del Barcelona, recibió un nuevo golpe antes de disputar el Clásico ante el Real Madrid el próximo domingo, en el Camp Nou, en la décima jornada de la Liga española.

El asunto tiene que ver con la lesión del español Dani Olmo, estrella del Barcelona, durante el partido ante el Paris Saint-Germain, disputado ayer martes en la Liga de Campeones de Europa, que terminó con victoria del conjunto francés (4-2).

El diario español "As" señaló que Olmo abandonó el estadio Parque de los Príncipes abatido, sujetándose el muslo de una manera preocupante, al ser sustituido en el minuto 27 por su compañero Fermín López.

Añadió que los primeros informes apuntan a una rotura en el músculo del muslo izquierdo de Olmo, una lesión grave que sin duda le apartará del Clásico, además de otros partidos posteriores.

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El diagnóstico y el pronóstico no se confirmarán de forma definitiva hasta hoy miércoles, a través de la resonancia magnética a la que se someterá el internacional español en Barcelona.

As prosiguió: "Si se confirma la rotura, el periodo de recuperación podría oscilar entre cuatro y cinco semanas".

La lesión de Olmo supone un nuevo golpe para la plantilla de Flick, tras la lesión de la dupla formada por Jules Koundé y Eric García en el pasado partido ante el Real Betis en la Liga.



