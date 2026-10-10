El técnico del Barcelona, Hansi Flick, se dispone a introducir numerosos cambios en el once de su equipo en el duelo ante el Getafe, previsto para hoy sábado en el estadio Spotify Camp Nou, con la expectativa de ver un once inédito, encabezado por el portero Joan García y el delantero brasileño Gabriel Jesus.

Según el diario español "As", la vuelta de la competición tras un parón internacional que se prolongó cerca de 3 semanas, junto a la cercanía de un calendario cargado de partidos difíciles, obligará al técnico alemán a realizar ajustes en su alineación y a dar la oportunidad a varios jugadores que no participan con regularidad, especialmente con la proximidad de los duelos ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Flick se prepara para apoyarse en dos nuevos elementos de forma segura ante el equipo del técnico José Bordalás; el primero es el regreso de Joan García a la portería, después de sufrir una lesión en la rodilla derecha el pasado 16 de septiembre durante el duelo ante el Racing, y el segundo es la participación del brasileño Gabriel Jesus como titular por primera vez, en la posición de delantero centro, en detrimento de Raphinha, que no se ha recuperado por completo del edema muscular que sufrió hace una semana durante su estancia con la selección de Brasil.









Se espera que otros jugadores, como Gavi y Alejandro Baldé, tengan la oportunidad de aparecer en el once inicial.

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En el caso del lateral izquierdo, sería su primera participación como titular en la presente temporada.

Por el contrario, Pedri y Rodri podrían disfrutar de algo de descanso, mientras que las previsiones apuntan a la participación de Fermín López en el centro del campo, después de no haber disputado todos los partidos de la selección.

En la línea defensiva, se espera que Eric García ocupe la posición de lateral derecho, tras recuperarse de la fatiga muscular, mientras que Pau Cubarsí y Gerard Martín asumirán la dirección del eje de la defensa.

En la línea de ataque, parece difícil que Flick descarte a Lamine Yamal de sus planes, sobre todo ante el nivel excepcional que ofrece actualmente, después de seguir marcando goles y repartiendo asistencias decisivas a un ritmo llamativo.

La identidad del jugador que ocupará la banda izquierda sigue siendo el principal signo de interrogación en el once del Barcelona, con la competencia reducida en gran medida a Anthony Gordon y Karim Adeyemi, que representan a los principales candidatos para ocupar esa posición.

El once previsto del Barça al completo quedaría así:

Portería: Joan García.

Defensa: Baldé - Gerard Martín - Pau Cubarsí - Eric García.

Centro del campo: Gavi - Fermín López - Pedri.

Ataque: Adeyemi - Gabriel Jesus - Lamine Yamal.