Flick: no repetiremos el error de París en el Clásico, y esta dupla será baja

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, confirmó que está preparado para enfrentarse a uno de los grandes puntos fuertes del Real Madrid este domingo en el Clásico de la décima jornada de LaLiga.

Flick afirmó, en la rueda de prensa previa al partido: "Espero enfrentarme en el Clásico a un equipo que tiene mucha confianza, porque al final hablamos de un gran club que cuenta con grandes jugadores y un gran entrenador. Esa es mi visión del rival".

Y añadió: "El equipo tiene una gran calidad, especialmente en la línea ofensiva, y ha ofrecido un buen rendimiento en sus últimos partidos".

A Flick se le preguntó: "¿Habéis entrenado el balón parado?". Y respondió: "El balón parado es uno de los puntos fuertes del Real Madrid, es uno de los mejores equipos en este aspecto. Hemos hablado de ello hoy y hemos trabajado para prepararlo. Tenemos que defender mejor de lo que lo hicimos en París".

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Y concluyó: "Koundé no jugará mañana, no queremos arriesgarnos con él y debemos aceptarlo. Olmo estaba atravesando un momento muy bueno y estaba al 100% de su disponibilidad. Pero no tuvo suerte. Tenemos que aceptarlo, se perderá muchos partidos y esta situación no es fácil para él. Pero también tenemos a Fermín".



