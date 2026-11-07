Flick no quiere esperar: el Barcelona persigue a un defensa de LaLiga

Parece que el Barcelona se prepara para moverse con fuerza en el mercado de fichajes invernal, en busca de una solución para el punto débil que inquieta a su cuerpo técnico, después de que reforzar la línea defensiva se haya convertido en una prioridad clara para el entrenador alemán Hansi Flick, quien no se opone a aprovechar cualquier oportunidad disponible para fortalecer la defensa del equipo.

Flick afirmó recientemente, durante una rueda de prensa, que la dirección del club vigilará el mercado de fichajes en busca de opciones capaces de mejorar el sistema defensivo, ante la creciente convicción de que la línea defensiva representa uno de los puntos más débiles de la plantilla del equipo.

Varios nombres se han vinculado con un traspaso al club catalán durante el último periodo, el más destacado el del argentino Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, cuyo futuro con el equipo inglés está rodeado de dudas, en medio de previsiones sobre la posibilidad de su salida durante el próximo periodo.

Pero otro nombre sigue contando con el interés del Barcelona, según el sitio Foot Mercato francés, citando al diario español Marca: el brasileño Natan, defensa del Real Betis, que continúa ofreciendo actuaciones destacadas que lo han convertido en uno de los defensas más sobresalientes de la Liga española.

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El diario aclaró que el Barcelona no ha renunciado a su interés por el defensa de 25 años, que estuvo entre los objetivos del club durante el pasado mercado de fichajes estival, y que sigue siendo muy valorado dentro de los pasillos del equipo catalán.

Natan está ligado a un contrato con el Real Betis que se extiende hasta el año 2030, después de incorporarse procedente del Nápoles, lo que podría complicar la misión de ficharlo, especialmente ante las previsiones de que el jugador reciba ofertas muy tentadoras durante los próximos meses.

Así, parece que el Barcelona se encuentra ante varias opciones para reforzar su defensa, pero queda la pregunta: ¿logrará Flick convencer a la dirección de cerrar un nuevo fichaje defensivo durante el mercado invernal?