El Hansi Flick, entrenador del Barcelona, confirmó la capacidad de Frenkie de Jong para jugar en la posición de central, ante la escasez que sufre el equipo en ese puesto, al tiempo que insistió en la necesidad de mejorar el rendimiento defensivo y reducir las pérdidas de balón.

Flick realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa del partido entre el Barcelona y el Deportivo Alavés, previsto para mañana sábado, dentro de los encuentros de la jornada 11 de LaLiga.

Flick habló sobre la escasez en la posición de central, afirmando: "Tenemos que lidiar con estas circunstancias, ya que solo contamos con dos centrales, Gerard y Cubarsí. Es importante encontrar una solución alternativa, y eso es lo que intentamos hacer; Frenkie también puede jugar en esa posición. En cuanto a Balde, quizás en este momento no tenga la confianza que necesita para ofrecer su nivel habitual, así como para ejecutar el estilo de juego que empleamos. Necesita recuperar esa confianza".

El técnico alemán añadió sobre la importancia de De Jong para el equipo: "Para mí, Frenkie es un jugador importantísimo. Cuando está en plena forma, es un jugador increíble. Tiene una gran calidad en el trato del balón, y también nos ayuda mucho en defensa cuando tiene la mentalidad adecuada. Es un jugador magnífico para mí y eleva el nivel del equipo".

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Flick abordó la posibilidad de recurrir a Fariñas en la posición de lateral, explicando: "Podría ser una de las opciones para jugar en ese puesto. Es un jugador con una gran inteligencia, entrena con nosotros desde el inicio de la temporada y hace un trabajo estupendo. Además, merece tener una oportunidad de jugar realmente".

Sobre la necesidad de controlar el balón, Flick dijo: "Le exijo al equipo controlar el partido, reducir las pérdidas de balón que se produjeron en el Clásico y mantener la posesión durante más tiempo. Esa es la clave. Cuando controlas el partido, puedes decidir cómo circular el balón e imponer un mayor control sobre el rival. Es importante no perder el balón, porque de lo contrario tendremos que correr para recuperarlo. Tenemos que mejorar estos aspectos, y Rodri tiene razón en ello".

El entrenador del Barcelona habló sobre Toncara, que participa cada vez más con el primer equipo, afirmando: "Jugó unos minutos con el Barcelona Atlètic, hizo la pretemporada con nosotros y me ha gustado mucho lo que he visto de él. Todo es posible".

Flick se mostró satisfecho con el ambiente dentro del equipo tras una semana de entrenamientos, subrayando la necesidad de dar una fuerte reacción ante el Alavés, al señalar: "Sí, ha sido una buena semana. No sabemos cómo irán las cosas en los próximos partidos, pero todos deben estar concentrados mañana. Queremos mostrar la reacción adecuada, y eso es lo que espero del equipo. Hemos sufrido dos derrotas, pero el equipo juega un buen fútbol. Confiamos en nuestra fuerza y nuestra calidad".

Y concluyó: "Hoy hemos tenido una sesión de entrenamiento muy buena, y tengo la sensación de que el ambiente dentro del equipo es positivo, y debemos demostrarlo mañana ante el Alavés, que es un equipo que sabe muy bien cómo defender. Pero somos el Barcelona y queremos mostrar la mejor versión de nosotros mismos".