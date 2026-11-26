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El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, sigue sumando logros y consolidando su lugar entre la élite de los técnicos del fútbol mundial.

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El técnico alemán, que firma otro buen arranque de temporada en su tercera campaña en el Barcelona, condujo a su equipo a superar al Sabah azerbaiyano en un partido complicado, ya que suponía el desplazamiento más largo del conjunto catalán para jugar como visitante en la Champions League.

El diario «Mundo Deportivo» informa de que, gracias a la contundente victoria en Bakú, Flick ha alcanzado los 150 goles en la Champions League, una cifra que ha logrado en 49 partidos.

Estos números sitúan a Flick, que ha llegado a esa cantidad de goles en el menor número de partidos, por delante de uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, Pep Guardiola, que necesitó 65 encuentros para lograr la misma hazaña.

Según la cuenta de Opta, ambos técnicos, Flick y Guardiola, alcanzaron estas cifras con los partidos que dirigieron en el Bayern de Múnich y el Barcelona.

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Flick dirigió al conjunto bávaro en 18 partidos de Champions League, en los que sus jugadores marcaron 57 goles.

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Con el Barcelona, por su parte, ha disputado hasta ahora 31 partidos, en los que el equipo ha marcado 93 goles, tras los cuatro tantos que le endosó al Sabah.

Pep Guardiola, en cambio, disputó 49 partidos de Champions League al frente del Barcelona, en los que el equipo anotó 116 goles. Necesitó 16 encuentros más con el Bayern de Múnich, en los que sus jugadores marcaron 35 goles.

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Pep Guardiola completó sus 150 goles ante la Roma el 5 de noviembre de 2014.