Flick, la clave: el Barcelona persigue dos fichajes gratuitos

El Barcelona continúa con sus movimientos tempranos en el mercado de fichajes, situando la posición de lateral entre sus prioridades, mientras la dirección deportiva busca fichajes inteligentes que se ajusten a las limitadas posibilidades económicas del club.

Según el diario "Sport", que recoge el portal "Foot Mercato" francés, el Barcelona vigila varias opciones posibles para reforzar la posición de lateral durante los próximos periodos de fichajes, con un claro enfoque en los jugadores cuyos contratos finalizan, lo que permite ficharlos sin pagar cantidad alguna por el traspaso.

Pese a que el equipo cuenta con múltiples opciones en esta posición, con Jules Koundé y Eric García en el costado derecho, junto a Joao Cancelo, Alejandro Balde y Xavi Espart en el costado izquierdo, la dirección del Barcelona está atenta a cualquier oportunidad adecuada en el mercado para reforzar la plantilla.

Varios nombres veteranos destacan en el radar del club catalán, encabezados por David Raum, capitán del Leipzig, a quien el técnico Hansi Flick conoce bien, junto a Tyrick Mitchell, lateral del Crystal Palace, cuyo contrato finaliza al término de la presente temporada.

El Barcelona ya había estudiado otras opciones en la posición de lateral, entre ellas Alejandro Grimaldo, jugador del Atlético de Madrid, y Andrea Cambiaso, lateral del Juventus, en el marco del plan del club para reforzar esta posición.

El Barcelona no tiene el lujo de esperar demasiado, ya que la normativa permite a los jugadores cuyos contratos finalizan negociar y firmar con nuevos clubes a partir del próximo mes de enero, lo que empuja a la dirección deportiva a cerrar sus movimientos de forma temprana antes de que otros competidores entren en escena.







