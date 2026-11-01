¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
imago-sport-1070157439.jpgSergio Ros
Traducido por

Flick gana su apuesta por la estrella del Barcelona

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
H. Flick
F. de Jong
España
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, logró ganar su apuesta por el neerlandés Frenkie de Jong, quien demostró su capacidad para ser una opción fiable en la línea defensiva y suplir las ausencias.

El diario Sport señaló que De Jong acaparó las miradas en el encuentro entre el Barcelona y el Deportivo Alavés, que terminó con victoria del Barça por 6-1, tras participar en la línea defensiva en lugar del centro del campo.

Después de disponer de algunos minutos en el Clásico ante el Real Madrid, tras recuperarse de su lesión, De Jong regresó al once titular en el partido contra el Alavés.

Para encontrar su última aparición como titular hay que remontarse al pasado 22 de febrero, cuando el jugador neerlandés disputó el partido completo en la victoria sobre el Levante, en la que además logró marcar un gol.

Próximos partidos
ANF

ANF

Copa del Rey

03 nov 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Liga de Campeones

03 nov 2026

AVL

AVL

Pero lo importante no fue el simple regreso de De Jong para convertirse en un jugador clave en los planes de Flick, sino la posición que ocupó dentro del terreno de juego. El internacional neerlandés jugó junto a Pau Cubarsí en una defensa afectada por las ausencias.

Ante el elevado número de jugadores ausentes por lesión, el entrenador del Barcelona ya había apuntado la posibilidad de contar con De Jong en la posición de central.

Con el dominio sencillo del conjunto catalán sobre su rival, la presencia del centrocampista en una posición más retrasada aportó al equipo una mayor flexibilidad táctica. Con De Jong sobre el césped, la salida del balón dejó de depender en la misma medida de Cubarsí y pasó a estar más repartida entre los jugadores.

Además, las conducciones de De Jong con el balón otorgan opciones adicionales en el inicio de las jugadas, incluso con el intercambio de posiciones y ubicaciones con Rodri, quien siempre dispone de una capacidad óptima para leer el desarrollo del juego y ayuda a sus compañeros a aparecer en mejores condiciones dentro del campo.

Sin embargo, el gran interrogante tenía que ver con las tareas defensivas. De Jong ya había jugado en la posición de central durante su etapa en el Ajax y con la selección neerlandesa, e incluso en algunas ocasiones con el Barcelona durante la etapa del entrenador Ronald Koeman.

Ante el Alavés, el jugador del Barcelona afrontó algunas dificultades en los duelos individuales y, en ocasiones, arriesgó cuando se adelantaba para defender y presionar al rival. Pero, pese a estos detalles, ofreció una actuación muy sólida, mantuvo la concentración durante todo el partido y logró anticiparse a los movimientos de los rivales en numerosas ocasiones.

Destacó especialmente en la elección del momento para intervenir y cortar el balón, así como en el repliegue hacia atrás cuando era necesario. Entre sus intervenciones más destacadas estuvo un robo decisivo del balón que evitó que Lucas Boyé llegara a una ocasión de gol.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google