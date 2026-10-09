Flick cambia la mentalidad del Barcelona tras la pesadilla de la temporada pasada

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, valora el cambio de mentalidad dentro del vestuario del conjunto catalán durante el parón internacional.

El diario Sport señaló que Flick considera fundamental que los jugadores escuchen a sus cuerpos y que no deben repetirse los errores del pasado durante los parones internacionales, cuyo coste puede llegar a ser enorme.

Para Flick y su cuerpo técnico, las ausencias por lesión fueron uno de los principales factores que llevaron al equipo a quedar eliminado la temporada pasada de la Liga de Campeones antes de lo que deseaba, y a no cumplir todos los objetivos marcados.

El equipo sufrió la ausencia de Raphinha durante un periodo demasiado largo debido a problemas físicos, derivados en primer lugar de las excesivas cargas físicas durante sus participaciones con la selección brasileña.

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Prácticamente ningún jugador se libró de este padecimiento, empezando por Jules Koundé, Baldé, Ferran Torres, Pedri y Frenkie de Jong, hasta llegar a Lamine Yamal.

En este contexto, el cuerpo técnico del Barcelona valoró la reacción de los jugadores del equipo durante el último parón internacional, que se prolongó durante cerca de 3 semanas, una duración más larga de lo habitual.

El club catalán busca evitar la acumulación de problemas derivados del exceso de minutos de juego y de desplazamientos, unas circunstancias que afectaron al nivel del equipo la temporada pasada.

Flick se siente muy satisfecho porque sus jugadores no corrieron ningún riesgo en absoluto y demostraron capacidad para escuchar a sus cuerpos y parar en el momento adecuado.

El comportamiento de jugadores como Raphinha y Eric García refleja estas nuevas directrices internas. El delantero brasileño, que la temporada pasada sufrió dolores en el muslo derecho tras participar con la selección de su país, pidió ser sustituido durante el descanso entre las dos partes del partido ante Australia, después de sentir una molestia física.

En cuanto al central del conjunto catalán, optó por retirarse durante el calentamiento previo al primer partido con la selección española y regresar al Barcelona para someterse a pruebas médicas.

En ambos casos, el cuerpo técnico consideró que la decisión de no arriesgar fue acertada, con el objetivo de evitar sufrir problemas físicos más graves. Las pruebas médicas confirmaron posteriormente que ninguno de los jugadores padecía una lesión grave.

Este debe ser el criterio adoptado de ahora en adelante, es decir, reducir los riesgos en beneficio del club y del equipo. Y este podría ser el factor que marque la diferencia en la aspiración de competir por todos los títulos durante una temporada tan cargada de partidos.

No hay que pasar por alto que el Barcelona se prepara para disputar 5 partidos en dos semanas. Entre el enfrentamiento ante el Getafe, mañana sábado, y el partido del Clásico previsto para el 25 de octubre, al equipo le esperan 3 desplazamientos sumamente difíciles para medirse al Real Betis, el Galatasaray y el París Saint-Germain.

El cuerpo técnico continuará aplicando el plan de rotaciones entre los jugadores durante esta etapa difícil y cargada de partidos. Antes del parón de las competiciones, Flick informó al grupo de que podrá contar con todos los jugadores disponibles tras el arranque de la temporada en LaLiga.