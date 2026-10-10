Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aseguró que el gol tempranero marcado por Anthony Gordon facilitó la tarea de vencer al Getafe por tres goles a cero, en la octava jornada de LaLiga.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de Flick tras el encuentro, en las que elogió el nivel de sus jugadores después del parón internacional.

Flick declaró a la cadena DAZN: «Creo que marcar el gol pronto fue muy importante hoy, especialmente después de tres semanas sin jugar».

Y continuó: «Valoro mucho esta victoria ante un equipo como el Getafe, que tiene una de las mejores defensas de LaLiga. Dominamos bien el balón y al rival».

El técnico alemán añadió durante la rueda de prensa: «No es fácil generar ocasiones frente a ellos».

Entre las otras cosas que hacen sentir orgulloso al técnico alemán está la fuerza de la competencia dentro del equipo y el nivel que ofrecen todos los jugadores.

Explicó: «Es muy importante que todos los jugadores estén motivados. Tenemos jugadores que ofrecen un gran nivel en la misma posición. Y eso es lo mejor que le puede pasar al equipo, algo que me gusta mucho, porque en el fondo se trata del equipo, y no de un solo jugador ni del entrenador».

Flick habló en particular de Gordon, que marcó su primer gol con la camiseta del Barcelona, el tanto que abrió el marcador en el partido.

Dijo: «Estoy muy contento, marcó un gol y ganó confianza con la selección de Inglaterra, y eso me alegra. Nos aporta mucho: es rápido, sabe controlar el balón, presiona al rival y, gracias a su velocidad y a sus regates, genera ocasiones de forma constante».

En cuanto a Gabriel Jesus, autor también de uno de los goles de la noche, el técnico alemán elogió el gran esfuerzo que realiza, diciendo: «Es un jugador diferente a Raphinha, pero estoy contento con la manera en que jugó».

Respecto a Lamine Yamal, que disputó el partido completo, Flick reconoció que le preguntó si quería salir del campo.

Dijo: «Le pregunté, pero me dijo que no quería. En la segunda parte, participó más en el juego, especialmente en los duelos individuales uno contra uno. Estoy contento con él; está recibiendo tratamiento y se recupera bien, y eso es lo más importante para un jugador profesional».

Jules Koundé fue otro de los nombres por los que se preguntó a Flick, después de volver a jugar tras haberse sentado en el banquillo en tres partidos.

El técnico alemán dijo: «Es un profesional y entrena siempre para evolucionar y rendir mejor. Y el equipo le ayuda mucho. Nosotros pensamos siempre en el bien del equipo, y todos tienen que ser conscientes de que a veces puede que tengan que empezar desde el banquillo, porque contamos con un equipo de gran calidad».

Y recalcó: «Esto es muy importante para ganar títulos, además de que reina un gran ambiente dentro del vestuario. Y yo lo valoro mucho».

Por otro lado, se preguntó a Flick concretamente por Gerard Martín, que disputó su partido número 100 con la camiseta del Barcelona durante el encuentro ante el Getafe.

El entrenador dijo: «Gerard tiene una mentalidad estupenda, entrena bien y siempre quiere evolucionar. Nosotros le ayudamos a mejorar, y él sigue creciendo y progresando. Es algo magnífico».