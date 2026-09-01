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imago-sport-1082250909.jpgZUMA Press Wire
Loai Mohamed

Traducido por

Flick abandona su idea: el Barcelona cierra la puerta del mercado de fichajes

Fichajes
H. Flick
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Alemania
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El entrenador alemán acuerda con Deco aplazar un asunto importante hasta enero

El Barcelona ha cerrado el capítulo de fichajes durante el actual mercado de traspasos, después de fijar de forma definitiva su postura sobre la posibilidad de cerrar nuevas operaciones, de modo que el técnico Hansi Flick se conformará con los efectivos que actualmente forman parte de la plantilla.

El fichaje de Gabriel Jesus, presentado oficialmente por el club catalán este martes al mediodía, fue el último del Barcelona durante el actual mercado de traspasos, en un momento en el que la puerta de salida sigue abierta para algunos jugadores.

El Barcelona renuncia a la idea de incorporar un central

La dirección deportiva del Barcelona buscaba fichar a un nuevo central, una idea que había comenzado desde la temporada pasada, ante el elevado número de goles encajados por el equipo.

En este contexto, Deco se movió en el mercado de traspasos y abrió la puerta a las negociaciones por Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, con contactos que llegaron a producirse, antes de que la operación quedara descartada tras no convencer del todo a Flick sobre la posibilidad de completarla, prefiriendo disponer de más tiempo antes de tomar una decisión.

La salida de Araújo devolvió el asunto a primer plano

Con la marcha de Ronald Araújo al Liverpool, la posibilidad de fichar a un nuevo central regresó a primer plano, especialmente tras el elevado número de goles que encajó el Barcelona durante la pretemporada.

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Deco volvió de nuevo a estudiar las opciones disponibles en el mercado, pero las características requeridas esta vez fueron distintas; el Barcelona buscaba un defensa joven con grandes cualidades y capacidad de progresión, en lugar de fichar a un jugador con mucha experiencia, como era el caso de Bastoni.

La opción de Nijstad no se completó

El neerlandés Rud Nijstad, defensa del Twente, fue uno de los nombres que se pusieron sobre la mesa del Barcelona, pero las exigencias económicas del club neerlandés superaron la cantidad que el club catalán estaba dispuesto a gastar en la operación.

En consecuencia, Deco y Flick acordaron aplazar el asunto del fichaje de un central hasta el actual mercado de traspasos, con la idea de vigilar el rendimiento del equipo durante la temporada, y en caso de que surgiera la necesidad de reforzar la línea defensiva en enero, el Barcelona volvería a moverse en el mercado, según un informe publicado hoy por "Marca".

Cuatro fichajes por valor de 162 millones de euros

Al margen de la posición de central, la dirección del Barcelona considera que el resto de las posiciones del equipo han quedado cubiertas, tanto en el centro del campo como en el ataque.

En la línea ofensiva, el Barcelona fichó a tres jugadores: Gordon, Adeyemi y Gabriel Jesus, mientras que reforzó el centro del campo con la incorporación de Rodri.

De este modo, el gasto del Barcelona en sus cuatro fichajes alcanzó los 162 millones de euros, cerrando el club catalán el capítulo de fichajes durante el actual mercado de traspasos, con la posibilidad de que aún se produzca la salida de algunos jugadores.

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