Fitz-Jim explica por qué dejó el Ajax de repente

Kian Fitz-Jim ha tenido un arranque fulgurante en el Torino, actual decimocuarto clasificado de la Serie A. «Para mí fue difícil dejar el Ajax, pero ahora juego en una de las cinco grandes ligas», asegura en declaraciones a ESPN.

El centrocampista, llegado desde el Ajax, ya se siente completamente como en casa en Turín. «Es una gran ciudad, pero no demasiado agobiante. También quería acabar en una gran ciudad, y prefería no ir a un pueblecito apartado.»

Fitz-Jim es una pieza fija en el centro del campo del Torino y casi cada semana tiene un puesto en el once de un equipo de mitad de tabla. «El juego que quiere plantear el entrenador me viene bien. También creo que he empezado bien.»

El fichaje estival del Torino tomó con pleno convencimiento la decisión de dejar el Ajax. «Fue difícil dejar el Ajax, pero ahora juego en una de las cinco grandes ligas, y este también es un club muy bonito. Para mí es importante tener un escenario así para mostrarme. Por desgracia, esa perspectiva no existía en el Ajax.»

Fitz-Jim disputó 72 partidos con el primer equipo del Ajax y 103 encuentros con el Jong Ajax. Eso le valió al centrocampista el pasado verano un traspaso de tres millones de euros a la Serie A.

Por cierto, el exjugador del Ajax todavía tiene que acostumbrarse a los hábitos alimenticios italianos. «En realidad, yo soy más de arroz, pero llega un momento en el que aquí de verdad tienes que empezar a comer pasta. Lo de tomar café no va a pasar de verdad, eso lo sigo posponiendo durante mucho tiempo.»