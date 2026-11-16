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El exfutbolista portugués Luis Figo ha vuelto a sus polémicas con políticos españoles en las redes sociales y ha protagonizado un nuevo rifirrafe con el político catalán Gabriel Rufián, a raíz de un comentario irónico sobre la posibilidad de que el exjugador del Real Madrid y del Barcelona ocupe un cargo en el Gobierno de España.

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Todo empezó cuando Rufián lanzó una broma en las redes sociales en la que apuntaba a la posibilidad de que Figo fuera nombrado ministro de Deportes en España. Sin embargo, el astro portugués no se tomó el comentario como una simple broma y decidió responder con un mensaje cargado de críticas políticas directas.

Figo publicó su respuesta en la red social X, en un mensaje que después borró y que arrancaba en tono irónico: «¿Ya me echabas de menos? Mirad hasta dónde han llegado».

El exjugador añadió: «Querían unir a todos los de izquierdas y ahora han acabado en Podemos. Lo que no hace la gente por sobrevivir... Ya tuvisteis una mala experiencia antes, ¿os acordáis? Lo que no hace la gente por vivir a costa del sistema... Pero ya no engañan a nadie».

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La respuesta de Figo tuvo un tono ofensivo: fue más allá de la broma sobre el Ministerio de Deportes para criticar las orientaciones y alianzas políticas a las que se había referido Rufián, en un nuevo enfrentamiento entre ambos en las plataformas digitales.

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No es la primera vez que Figo se enzarza con figuras políticas españolas en los últimos años, ya que suele protagonizar debates y polémicas en las redes sociales, algo que se ha repetido este fin de semana.

Figo ejerce actualmente como asesor de la UEFA, tras poner fin a una carrera profesional con etapas destacadas en grandes clubes, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid, además de su trayectoria internacional con la selección de Portugal.

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Pero la polémica no terminó con la respuesta de Figo. Tras ver su mensaje, Gabriel Rufián decidió contestarle compartiendo la imagen de un antiguo titular de un periódico español que decía «Figo, el mercenario», en alusión al traspaso del astro portugués del Barcelona al Real Madrid en 2000, uno de los fichajes más polémicos de la historia del fútbol español.

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El político catalán acompañó la imagen de una frase escueta que aludía directamente al polémico traspaso de Figo: «No todos nos vendemos». Así volvió a avivar el enfrentamiento con el exjugador portugués, rescatando un episodio que sigue ligado a su nombre desde hace más de 26 años.

La leyenda portuguesa era el capitán y el símbolo del Barcelona, pero Florentino Pérez prometió a la afición madridista su fichaje durante su campaña presidencial en 2000 y después pagó su cláusula de rescisión, de 62 millones de euros. Los aficionados azulgranas lo consideraron una gran traición y lo recibieron en el Camp Nou con pitos y cánticos, mientras que Figo se convirtió más tarde en una de las estrellas de los «galácticos» y llevó al Madrid a conquistar títulos importantes, entre ellos la Liga de Campeones.

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