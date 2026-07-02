¿Fichaje récord? El Manchester City anuncia oficialmente a una estrella de la selección inglesa

El Manchester City anunció este jueves el fichaje de un jugador de la selección inglesa que disputa el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Inglaterra se clasificó ayer para los octavos de final tras ganar 2-1 a la República Democrática del Congo.

El City emitió un comunicado: «El Manchester City y el Nottingham Forest han llegado a un acuerdo sobre el traspaso del jugador Elliot Anderson».

El mediocampista, de 23 años, superó el reconocimiento médico en Kansas y se unirá al club una vez que regrese a Inglaterra.

Finalmente, el club deseó suerte a Anderson y a la selección inglesa en el torneo y anunció que lo recibirá en Manchester a su regreso.

El club no ha revelado la duración del contrato ni el importe de la operación, pero informes anteriores indicaban un traspaso de 130 millones de libras esterlinas.

La BBC asegura que será el fichaje más caro del fútbol inglés.

La cifra superaría el anterior récord inglés: los 125 millones que el Liverpool pagó al Newcastle por Alexander Isak el pasado verano.