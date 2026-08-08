El Arsenal anunció la finalización del fichaje del brasileño Bruno Guimaraes, procedente del Newcastle United, para reforzar el centro del campo del equipo londinense de cara a la nueva temporada.

Guimaraes, de 28 años, firmó un contrato con el Arsenal por 4 temporadas, con opción a una prórroga de un año adicional, poniendo fin a su etapa en el Newcastle, que se prolongó desde 2022, según un comunicado oficial del club londinense de este sábado.

El Arsenal no reveló el valor económico de la operación, pero varios medios británicos, entre ellos la cadena «Sky Sports», confirmaron que el traspaso alcanzó un valor de 75 millones de libras esterlinas.

Guimaraes declaró tras su llegada al Arsenal: «Me siento de maravilla y estoy feliz por esta oportunidad. Desde la primera vez que hablé con Andrea Berta y Mikel Arteta, sentí entusiasmo. Tenía la sensación interior de que necesitaba un nuevo desafío en mi vida, y creo que jugar en el Arsenal será un reto apasionante».

Y añadió: «Estoy enormemente ilusionado por unirme a vosotros. Daré todo lo que tengo, os lo prometo. Soy vuestro guerrero y nunca me rendiré. Espero que juntos creemos muchos recuerdos maravillosos».

Arsenal: Guimaraes desarrollará el estilo del equipo

Por su parte, Andrea Berta, director deportivo del Arsenal, elogió las cualidades del jugador brasileño, asegurando que la operación aportará al equipo un refuerzo importante tanto en lo técnico como en lo relativo al liderazgo.

Berta afirmó: «Estamos enormemente contentos de dar la bienvenida a Bruno Guimaraes a nuestro club. Es un jugador con una mentalidad fuerte y una gran calidad, y aportará una dosis importante de liderazgo a nuestra plantilla».

Y añadió: «Con la incorporación de Bruno, seguimos reforzando el corazón de nuestro equipo. Como todos hemos visto, puede jugar como mediocentro defensivo o como centrocampista de área a área. Combina calidad y esfuerzo, y además ha aportado goles y asistencias decisivas a su equipo en cada temporada».

Y prosiguió: «Bruno permitirá a Mikel seguir desarrollando nuestro estilo de juego, y elevará el nivel de competencia dentro del equipo, algo imprescindible para mantener los estándares exigidos cuando aspiramos a ganar los títulos más importantes».

El Newcastle rechazó la primera oferta antes de cerrar la operación

El Newcastle estaba deseoso de retener a Guimaraes, a quien le quedaban dos años de contrato, junto a una opción que permitía al club prorrogar el contrato una tercera temporada, pero el deseo del jugador de afrontar un nuevo desafío decantó finalmente el rumbo de la operación.

El jugador había comunicado a los responsables del Newcastle a principios del verano su deseo de fichar por el Arsenal, con la condición de que llegara una oferta adecuada, antes de que el club inglés rechazara la primera oferta presentada por el Arsenal.

Sin embargo, ambas partes alcanzaron posteriormente un acuerdo por valor de 75 millones de libras esterlinas, con el pago del Arsenal del importe de la operación, para que el jugador se incorporara oficialmente al equipo.

Con esta operación, el valor de los jugadores vendidos por el Newcastle durante el mercado de fichajes de verano superó la barrera de los 240 millones de libras esterlinas.

La lista de salidas incluyó también el traspaso de Anthony Gordon al Barcelona por 69,3 millones de libras esterlinas, mientras que Sandro Tonali se incorporó al Tottenham en una operación de 100 millones de libras esterlinas, al tiempo que el entrenador Eddie Howe abandonó el equipo, en un periodo que fue testigo de grandes cambios dentro del club.

El Newcastle señaló en un comunicado oficial que el valor de la operación de Guimaraes la sitúa entre los 10 mayores traspasos que ha recibido un club por un jugador de 28 años o más, y que además representa un récord para un jugador teniendo en cuenta su edad y posición conjuntamente.

195 partidos con el Newcastle

Guimaraes se había incorporado al Newcastle en 2022 procedente del Lyon francés por 40 millones de libras esterlinas, y disputó con la camiseta del equipo 195 partidos, en los que marcó 31 goles, y contribuyó a la conquista de la Copa de la Liga inglesa.

Pese a su marcha, el jugador aseguró que la decisión de abandonar el Newcastle no fue fácil, señalando su gran vínculo con el club y su afición.

Y dijo: «Esta fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Cuando llegué, el club atravesaba una etapa complicada, y estoy enormemente orgulloso de lo que logramos juntos».

Y añadió: «Me enamoré de este lugar, y lo digo de verdad. Desde mi primer día, los aficionados, mis compañeros, Eddie Howe, el cuerpo técnico y todas las personas vinculadas al club hicieron que mi familia y yo nos sintiéramos como en casa».

Guimaraes agradeció al Fondo de Inversión Pública, al presidente del club Yasir Al-Rumayyan y a Jamie Reuben, junto a los responsables del club, asegurando que hicieron todo lo que estuvo en su mano para retenerlo en las filas del equipo.

Y explicó: «Este traspaso es enormemente difícil porque el Newcastle significa mucho para mí, pero quería vivir una nueva experiencia en mi vida. Siento que estoy preparado para un nuevo desafío para mí y para mi familia».

Y prosiguió: «Mantuve una conversación muy positiva con Matías Jaissle, y me marcho sabiendo que el club está en buenas manos».

Y cerró su mensaje a la afición del Newcastle diciendo: «Daros las gracias nunca será suficiente, pero lo digo de todo corazón. Siempre estaré orgulloso de haber sido parte del viaje de este club. Gracias por todo».