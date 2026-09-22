Fichaje invernal: ¿aliviará el Galatasaray la carga del Real Madrid?

El rol del francés Eduardo Camavinga en el Real Madrid ha disminuido, y ahora el jugador ni siquiera figura entre las opciones del once titular del entrenador José Mourinho, tras un verano en el que estuvo entre los claros candidatos a marcharse.

Camavinga ha disputado esta temporada 6 partidos con el Real Madrid, pero con una contribución limitada o quizás marginal. Y aunque el conjunto blanco careció de la personalidad de un centrocampista que muchos reclamaban, Camavinga no pudo aprovechar esta oportunidad.

El francés llegó al Real Madrid al cierre del mercado de fichajes del verano de 2021 y sorprendió a todos con una gran actuación aquella temporada, especialmente en la Liga de Campeones, lo que auguraba un futuro más prometedor para el jugador.

También ofreció un buen rendimiento como lateral izquierdo en algunas ocasiones en las temporadas siguientes, pero su nivel fue decayendo gradualmente con el tiempo.

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El Galatasaray vuelve a escena

La temporada pasada, Camavinga fue el centro de muchas críticas y, dado lo limitado de su evolución y su incapacidad para aportar las soluciones requeridas en su posición, quedó de algún modo fuera de los planes, por lo que hasta ahora José Mourinho no ha confiado demasiado en él.

El sitio web Foot Mercato señaló: "Esto refuerza nuevos rumores sobre su destino futuro, entre ellos lo mencionado por el sitio turco Fanatik acerca del interés del Galatasaray en sus servicios".

Y reveló: "El equipo turco ha puesto en el radar al jugador francés y pretende incorporarlo a sus filas el próximo mes de enero".

Y concluyó: "A pesar de ello, ni Camavinga ni el Real Madrid, al menos hasta ahora, contemplan su salida". Pero todo podría cambiar en los próximos meses.

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