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Ferran Torres sueña con incorporar a una estrella del Barcelona al Paris Saint-Germain

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su amigo más cercano

Ferran Torres no tardó mucho en dejar su huella en el Paris Saint-Germain, pero, a pesar de su comienzo perfecto con su nuevo equipo, todavía hay una persona a la que echa mucho de menos desde su salida del Barcelona.

El delantero español se unió al Paris Saint-Germain este verano procedente del Barcelona, y rápidamente se adaptó a su nuevo entorno, marcando siete goles en seis partidos bajo la dirección de Luis Enrique, quien deposita una gran confianza en sus cualidades.

Durante su aparición en el programa "El Hormiguero", Torres, de 26 años, habló sobre su nueva vida en París y reveló lo que más echa de menos desde que dejó el Barcelona.

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El delantero español aseguró que su excompañero era uno de los jugadores que, con toda naturalidad, encontraría un lugar en París, antes de revelar a la persona que desearía poder llevarse consigo.

Torres dijo, sonriendo, en declaraciones recogidas por el sitio francés "Foot Mercato": "La única persona que no puedo llevarme conmigo es Pedri. Lo echo muchísimo de menos".

A Torres y Pedri les une una fuerte amistad desde su etapa juntos en el Barcelona, y además comparten la misma agencia de representación de jugadores, lo que refleja la solidez de la relación que ha surgido entre ambos.

A pesar del fuerte comienzo de Torres en su experiencia parisina, parece que la ausencia de Pedri representa la única excepción en su paso a una nueva etapa de su carrera, tras verse obligado a continuar su aventura con el Paris Saint-Germain lejos de uno de sus amigos más cercanos.

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