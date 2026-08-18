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¿Feliz o triste? La telenovela de Barcola y el Liverpool se acerca a su final

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Un fichaje de peso para el Liverpool

Parece que la novela sobre la posible incorporación de Bradley Barcola, extremo del Paris Saint-Germain, al Liverpool se acerca a sus capítulos finales, después de que los últimos días hayan sido testigos de rápidos avances en torno a una operación que el club inglés busca cerrar antes del inicio de la nueva temporada.

El diario británico "Daily Star" señaló que el Paris Saint-Germain se ha mostrado dispuesto a aceptar una oferta inferior a sus exigencias iniciales para desprenderse de Barcola este verano, en un giro que podría dar al Liverpool un fuerte impulso para completar el fichaje.

Esto llega después de que el club francés pidiera una suma elevada por su jugador, mientras que los últimos avances apuntan a la posibilidad de cerrar la operación por alrededor de 120 millones de libras esterlinas, algo que acerca a ambas partes a alcanzar un acuerdo definitivo.

El Liverpool coloca el refuerzo de su línea ofensiva entre sus máximas prioridades, especialmente tras la marcha de Mohamed Salah, además de sufrir una escasez de opciones ofensivas, ante la ausencia de Hugo Ekitike durante un largo periodo por lesión.

La afición del Liverpool espera que estos avances sean el preludio de un final feliz para la novela de Barcola, y que el club consiga a uno de los extremos más destacados del fútbol francés, mientras que la decisión definitiva sigue en manos de la directiva del Paris Saint-Germain durante los días decisivos del mercado de fichajes.

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