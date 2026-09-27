El brillo de João Félix en el último periodo no fue un simple destello pasajero, sino que pareció el inicio de una nueva etapa en la carrera de un talento que siempre tuvo el potencial, pero que no había encontrado la estabilidad que le ayudara a ofrecer lo mejor de sí mismo.

Y con Jorge Jesus la imagen cambió por completo, después de que el entrenador portugués lograra sacar lo mejor de su compatriota, ya fuera con la camiseta del Al-Nassr saudí o con la selección de Portugal.

Félix continuó con su gran nivel junto a Jesus, después de marcar en el segundo partido consecutivo con la selección portuguesa, tras contar el técnico con él como titular ante Gales y Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA, confirmando que la relación entre ambos superó los límites del trabajo técnico tradicional y se convirtió en algo parecido a una relación paternal que le dio al jugador la confianza que necesitaba para recuperar su brillo.

Jesus redescubre el talento de Félix

Desde que asumió las riendas del Al-Nassr, Jorge Jesus logró cambiar la manera de emplear a João Félix dentro del campo, después de acercarlo al área y darle el rol de segundo delantero, o lo que se conoce como la posición de "9.5", un papel que le permitió aprovechar sus cualidades técnicas y moverse con mayor libertad en los espacios cercanos a la portería.

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Y en lugar de encomendarle roles que lo alejaran de las zonas de peligro, Jesus le dio a Félix espacio para moverse por detrás del punta y aprovechar sus habilidades en el regate, el pase y el remate, para volverse más capaz de llegar a la portería y marcar la diferencia, algo que se reflejó en su nivel y sus números durante la temporada pasada.

Este cambio fue uno de los factores que contribuyeron al brillo de Félix con el Al-Nassr, después de ofrecer actuaciones destacadas que lo convirtieron en una de las principales estrellas de la Roshn League y lo devolvieron al foco de atención tras años de irregularidad en su nivel y múltiples experiencias que no le dieron la estabilidad requerida.

Del Al-Nassr a Portugal: la confianza se renueva

Y la influencia de Jesus no se detuvo en los límites del Al-Nassr, sino que se extendió a la selección portuguesa, después de seguir contando con Félix como titular, dándole una nueva oportunidad para demostrar sus capacidades a nivel internacional, aprovechando el estado de forma que vive el jugador bajo su mando.

Los goles de Félix en los partidos ante Gales y Noruega reflejaron la magnitud de la confianza mutua entre ambos y confirmaron que el jugador se convirtió en un elemento fundamental en los planes del entrenador, después de recuperar su capacidad de influir de cara a portería y aportar soluciones ofensivas en las situaciones difíciles.

Y la relación entre Jesus y Félix parece diferente a las experiencias anteriores del jugador, ya que el entrenador supo tratar su potencial de una manera acorde con sus características técnicas y le dio el rol que le ayuda a aprovechar su talento en lugar de dispersarlo entre múltiples tareas.

El lenguaje de los números revela el secreto de la relación

Y al observar los números, queda clara la magnitud del impacto que dejó Jorge Jesus en la carrera de João Félix, pues el entrenador portugués es quien más ha contribuido a los goles del jugador durante su trayectoria, después de que este marcara bajo su mando 28 goles y diera 19 asistencias, tanto con el Al-Nassr como con la selección portuguesa.

Este balance refleja la magnitud de la compenetración entre ambos, después de que Félix encontrara con Jesus el entorno técnico que le ayuda a moverse con mayor libertad, acercarse a la portería y aprovechar sus cualidades para marcar y crear ocasiones.

Y al final, la historia de Félix con Jesus parece un modelo de jugador que posee el talento, pero que necesita al entrenador capaz de emplearlo de la forma adecuada. La relación entre ambos no solo le dio al niño de oro la confianza, sino que también le ayudó a recuperar su brillo, hasta convertirse en una de las principales armas ofensivas en las que se apoya Jesus con el Al-Nassr y Portugal.